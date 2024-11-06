У день, коли на політичній арені світу з’явився новий-старий президент США варто пригадати, що американський президент та американський кінематограф завжди знаходились у близьких, хоч і непростих стосунках.

Американських президентів викрадали, бомбили, змушували воювати з інопланетянами й, що часом бувало найдраматичнішим, знімали про них байопіки.

У Голлівуда немає жанру, де не встиг побувати американський президент. Він ставав героєм бойовиків, мультфільмів, фільмів-катастроф та навіть мелодрам.

Сам Дональд Трамп з’являвся у таких відомих фільмах як «Сам удома 2», «Едді», «Зразковий самець» тощо (загалом у його фільмографії більше 15-ти фільмів. Він навіть є володарем «Золотої малини», нагороди за найгірше виконання ролі у фільмі «Привиди цього не роблять».

ZAXID.NET вирішив нагадати, що аналізувати політику голови США можна не лише за допомогою «Карткового будинку», а й, наприклад, «Сімпсонів».

Людина року

У 2006 році Баррі Левінсон зняв комедію із Робіном Вільямсом у головній ролі. За сюжетом комік все життя розважає публіку, займаючись політичною сатирою. Йому набридають тупі памфлетами та гуморески, тож він вирішує кардинально змінити своє життя. Герой балотується на пост президента США та несподівано для всіх перемагає.

Сенсація! Естрадний артист - людина року. Згодом дівчина-програміст виявляє збій в системі голосування, завдяки якому героєві дісталася перемога. Вона намагається протистояти новоявленому президентові, але незабаром... закохується у веселого главу держави.

Чудова комедія змушує пригадати, що саме Баррі Левінсон зняв свій «Хвіст махає собакою» ще до скандалу із Монікою Левінскі.

Ніксон

Президент Ніксон є чи не найпопулярнішим героєм американських фільмів про президентів. Його перевершив хіба Джон Кеннеді. Тож у 1995 році Олівер Стоун вирішив зняти про нього байопік. Зрозуміло, що особлива увага прикута до подій навколо Вотергейтського скандалу, який став ганебною крапкою президентства Ніксона.

Стоун ніколи не цурався підтасовувати факти так, як йому потрібно. Тож цей фільм аж ніяк не може претендувати на історичну правду. Проте його головною принадою є Ентоні Гопкінс у головній ролі. Гопкінс виконував свою роль без жодного гриму, але завдяки точності жестів та міміки зумів досягнути візуальної схожості з прототипом свого героя.

Картина отримала несхвальні відгуки критики, була не особливо успішною в прокаті, проте її часто називають зразком кіно, де зло має реальне людське обличчя. За роботу в цьому фільмі Ентоні Гопкінс в 1996 році був номінований на «Оскар».

«Мені не оголосять імпічмент за бомбардування Камбоджі. Президент може бомбити кого йому заманеться», - каже Ніксон у фільмі Стоуна.

Фрост против Ніксона

Картина Рона Говарда 2008-го року теж розповідає про Ніксона. 37-ого президента Сполучених Штатів Америки зіграв Френк Ланджелла. Картина отримала п'ять номінацій на «Оскар», правда, як і фільм Стоуна, не перемогла у жодній.

Дія у фільмі розгортається у 1977 році. У центрі уваги - ексклюзивне інтерв'ю, яке через три роки після відставки екс-президент США Річард Ніксон дав британському телеведучому Девіду Фросту. Тоді це була сенсація. Інтерв'ю увійшло в історію американської тележурналістики.

Те, як сповідь одіозного політика, на яку всі розраховували, в ефірі перетворилася в захопливу інтелектуальну баталію, Говард передав блискуче.

Нагадаємо також, що Вотергейтському скандалу присвячений і один із найкращих голлівудських фільмів про журналістів та політику, «Уся президентська рать» Алана Пакули.

Буш

Касовий неуспіх «Ніксона» не зупинив Олівера Стоуна і у 2008 році він зняв фільм «Буш». Зіграв цю роль переконаний демократ Джош Бролін. Стрічку прикрасили багато відомих афоризми «інтелектуала» Буша, які Джош Бролін промовляв із натуральним південним акцентом.

Фільм розповідає, яким чином Джордж Буш прийшов до влади. Заради цієї ролі Броліну довелося під час знімання фільму спочатку різко скинути вагу, коли він грав молодого Буша, а потім знову набрати. Попри ці зусилля, за свою роботу актор не був відзначений жодною нагородою й навіть номінацією.

Лінкольн

Один із найтитулованіших байопіків про одного із найвідоміших президентів США зняв у 2012 році Стівен Спілберг із Деніелом Дей-Льюїсом у головній ролі.

Це - фільм-меморіал, фільм-ода видатній людині. Авраам Лінкольн знаходиться на піку популярності. Але перед ним стоять серйозні завдання: провести поправку до Конституції, яка заборонить рабство, через Палату представників і завершити Громадянську війну. Навіть найближчі радники глави держави не вірять, що ці завдання можна вирішити одночасно. Сімейне життя Лінкольна також не обходиться без конфліктів.

Фільм, що став мало не підручником з історії, є дещо нудним та неповоротким. Режисер 12 років витратив на дослідження біографії Авраама Лінкольна і у підсумку, виглядає, не викопав нічого скандального. Він ретельно та неквапливо розповідає лише про вчинки, гідні поваги.

Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів

Того ж, 2012, року вийшов зовсім інший фільм про Лінкольна. Зняв його Тимур Бекмамбетов, що явно не має жодного пієтету перед «батьком нації». Фільм є екранізацією однойменного роману Сета Грема-Сміта.

Спочатку на роль Лінкольна був затверджений актор Том Гарді, але у підсумку зіграв президента-мисливця на вампірів Бенджамін Вокер.

За сюжетом цього фільму президент Америки Авраам Лінкольн вів подвійне життя. Вдень він був люблячим чоловіком і батьком, а вночі - нещадним вбивцею вампірів.

Те, що ці два фільми вийшли майже одночасно, не раз спричиняло плутанину та численні непорозуміння у різноманітних кінооглядах.

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Основні кольори

У 1998 році з’явилась політична трагікомедія Майка Ніколса, яка розповідає про те, як передвиборні перегони перетворюється у щось на зразок «Дому-2» для всього американського народу.

Джон Траволта зіграв кандидата в президенти, якого відчайдушно протягують вперед, до перемоги, попри інтриги, шантаж, наклеп та інші брудні політтехнології.

Березневі іди

Так само передвиборним перегонам присвячений і фільм Джорджа Клуні «Березневі іди», який він зняв у 2011 році. Сам же Клуні й зіграв президента США.

Персонажу Раяна Гослінга довелося багато попрацювати над передвиборчою кампанією кандидата на пост президента США від демократичної партії у 2004 році.

В підсумку вийшла заплутана політична драма про те, як використовують заборонені прийоми та численні інтриги.

Сімпсони у кіно

Фільм за успішним анімаційним серіалом вийшов на екрани у 2007 році. Президентом США у ньому став Арнольд Шварценеггер. Він, як і Ніксон у Стоуна, не проти був щось «побомбити». Наприклад, стерти з лиця землі Спрінгфілд, не розглядаючи інших варіантів вирішення проблеми.

«Мене обрали не для того, щоб читати», - так прокоментував глава держави своє рішення.

Загалом у серіалі «Сімпсони» президенти, і не лише американські, з’являлись часто. Наприклад в одній із серій у 2000-му році є сцена за участю персонажа з характерною для мільярдера Дональда Трампа зачіскою, який грає роль кандидата в президенти США. У 2015 році ця сцена втілилася в життя. Щоправда, у «Сімпсонах» Трампа супроводжує Гомер Сімпсон, а в реальному житті - дружина Меланія.

У серії «Барт у майбутньому», яка також вийшла в ефір у 2000-му році, була показана конкурентна боротьба Трампа і сестри Барта Лізи, яка в підсумку стала першою жінкою-президентом США.

Американський президент

Класична мелодрама 1995 року знята Робом Райнером за сценарієм одного з найвідоміших голлівудських сценаристів, «оскароносного» Аарона Соркіна. У 2002 році фільм потрапив до рейтингу найкращих романтичних стрічок Американського інституту кіномистецтва.

За сюжетом президент-демократ Ендрю Шепард, якого блискуче грає Майкл Дуглас, батько та вдівець, закохується. Наближаються нові вибори президента, на яких у нього є всі шанси бути переобраним. Раптово в його житті з'являється зухвала, яскрава, безкомпромісна Сідней Елен Вейд (Аннет Бенінг), і виборці починають сумніватися в сімейних цінностях глави Білого дому. Тепер Ендрю Шепард повинен зробити важкий вибір між особистим щастям та політичною кар'єрою.

Аарон Соркін згодом продовжить лінію романтизації життя Білого дому в популярному серіалі «Західне крило», де президента вже зіграє Мартін Шин.

Літак президента

А от у картині режисера Вольфганга Петерсена президент США – супергерой. «Літак президента» - один з класичних прикладів фільму-катастрофи, з тією лише різницею, що в ролі рятівника людства тут виступає американський лідер.

За сюжетом після того, як президентський літак, що вилетів з Москви, захоплюють терористи на чолі з божевільним фанатиком-комуністом Коршуновим (Гарі Олдман). Протистоїть їм президент (Гаррісон Форд) особисто, який перемагає, звичайно, завдяки розуму, патріотизму та непоганій фізичній формі.

Президентові бракує хіба що стильного суперменського трико. При цьому у фільмі США та Росія несподівано опиняються спільниками у боротьбі проти «страшного» Казахстану.

Марс атакує!

Герой фільму фантастичної комедії Тіма Бертона аж ніяк не є супергероєм. У 1996 році Джек Ніколсон зіграв президента Сполучених Штатів, яким загрожує вторгнення марсіан. Проте недалекий лідер країни приймає рішення налагодити дипломатичні стосунки із прибульцями.

Марсіани здивувались, але зуміли залишити країну у вогні, а людство - в паніці.

День незалежності

Знову інопланетяни вирішили знищити США. Про це у 1996 році фільм-катастрофу зняв Роланд Еммеріх, відомий майстер цього жанру. «День незалежності» отримав «Оскар» за візуальні ефекти.

Президента зіграв Білл Пулман, а рятує світ герой Вілла Сміта. Білий дім зруйновано вщент.

Штурм Білого дому

Роналд Емеріх вперше зруйнував головну будівлю Америки у «Дні незалежності». Через 17 років він вирішив повторити цей трюк. Щоправда, тепер нападають не інопланетяни, а цілком земні терористи. Але доля Білого дому від того не стає щасливішою.

Цікаво, що у картині повністю відтворено Білий Дім та кілька кварталів довкола. Майстри візуальних ефектів «вибудували» все це на комп'ютері. Реальний Білий Дім не можна знімати взагалі.

Для любителів екшену тут є і погоні, купа стрілянини, і крах купола Білого дому. Президента США зіграв Джеймі Фокс. Також в головних ролях у фільмі знялися Ченнінг Татум і Меггі Джилленхол.

Бойовик 2013-го року є одним із найновіших фільмів про Білий дім та президента США.

Дейв

У комедії Айвена Райтмана (1993) йдеться про вигаданого президента США Білла Мітчелла. І це один з найсмішніших і іронічних фільмів про фейкових американських лідерів. Одного разу президент Мітчелл став жертвою удару. Сталося це під час забав із коханкою. Його помічники тут же знаходять рішення проблеми - замінити справжнього гаранта на людину, схожу на нього як дві краплі води.

Так простий хлопець Дейв Ковик (Кевін Клайн) стає президентом США. І якщо спочатку їм повністю керують люди з його оточення, які намагаються протягнути серію жахливих законів, то незабаром Дейв розбирається що до чого і бере керування країною в свої руки. У результаті виходить чудовий фарс.