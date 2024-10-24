Президентські перегони у США не лише часто стають сюжетами для фільмів та серіалів. В них активно залучені зірки першої величини. І часом баталії тих, кого ми звикли бачити на екранах, не менш цікаві, ніж блокбастери. Ми зібрали умовні команди підтримки із найвідоміших персон, які між зніманнями встигають активно висловлювати свою думку. Представляємо топові п’ятірки найвіддініших зірок.

За Камалу Гарріс

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт розмістила це фото у своєму Instagram

Тейлор Свіфт хоч і не акторка, проте ми не могли оминути увагою найбагатшу жінку в музичній індустрії за версією Forbes. Вона публічно підтримала Камалу Гарріс відразу після закінчення вересневих дебатів з Дональдом Трампом. Співачка проілюструвала публікацію фотографією з кішкою, яку підписала: «Бездітна кошатниця». Це є своєрідною відповіддю на заяву кандидата у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венса у 2021 році, коли той сказав, що Демократичною партією керує «купка бездітних кошатниць, які нещасні через своє власне життя та зроблений ними вибір».

Також Свіфт звинуватила Трампа у використанні її образу, згенерованого штучним інтелектом, який нібито підтримує президентську кампанію республіканця.

Джордж Клуні

Клуні планує судити російських пропагандистів (фото oscar.com)

Незадовго до виходу Джо Байдена з президентських перегонів Джордж Клуні, актор та вірний спонсор Демократичної партії, опублікував колонку у The New York Times, де закликав президента США відмовитися від участі у виборах на користь іншого кандидата. Коли це сталось актор, режисер та продюсер підтримав Гарріс.

«Ми маємо зробити усе можливо, щоб пітримати Камалу у її історичному рішенні», – наголосив він.

Нагадаємо, Клуні та його дружина Амаль є також відомими правозаисниками. У червні 2024 юристи його фонду «За справедливість» заявили, що хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців.

Роберт Де Ніро

Де Ніро не вперше критикує Трампа (фото oscar.com)

Актор Роберт Де Ніро є послідовним критиком Дональда Трампа. «Ми знали, що Трамп вийшов із-під контролю, коли був президентом. Потім він програв вибори 2020 року і зірвався, намагаючись утримати владу», — говорить Де Ніро у рекламному ролику.

Знаменитий актор та продюсер підтримав Гарріс на онлайн-заході зі збору коштів на підтримку її кампанії за участю відомих американців італійського походження. Разом з Де Ніро Zoom-конференцію відвідали актори Стів Бушемі, Моріса Томей, Марк Руффало, Джон Туртуро, колишній мер Нью-Йорка Білл де Блазіо та екс-спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

«Цей хлопець – справжній монстр. Я ніколи не зіграю його як актор, тому що не бачу в ньому нічого хорошого. Нічого. Зовсім нічого. Нічого, що можна було б виправити», – заявив актор про Трампа.

Нагадаємо, що у 2018 році на адресу Де Ніро прийшов пакет з вибухівкою. Деякі американські ЗМІ назвали цю посилку «бомбою Трампа», оскільки такі ж конверти отримували критики політики діючого президента США. Подібні «листи» раніше отримували Джордж Сорос, Барак Обама і подружжя Клінтон. Усі пакети виглядали абсолютно ідентично і мали однакову зворотню адресу: листи надсилали з адреси представника демократичної партії США Деббі Вассерман Шульц з Флориди. Конверти з вибухівкою були начинені склом і невідомою порошкоподібною речовиною.

Керрі Вашингтон

Таке фото акторка розмістила у своєму Facebook

Популярна американська актриса Керрі Вашингтон, яка зіграла головну роль у серіалі «Скандал», дія якого відбувається у Білому домі, опублікувала повідомлення в соцмережах, де не просто підтримала кандидата демократів, а навіть одягла футболку з написом «Мадам Президент».

Барбра Стрейзанд

Актриса назвала правління Трампа хаосом (фото People)

Знаменита акторка та співачка подякувала президенту Байдену та висловила підтримку Гарріс. «Президент Байден і віце-президентка Гарріс вивели націю з хаосу, пов’язаного з Трампом», – сказала вона в заяві The New York Times.

«Я дуже вдячна президенту Байдену і дуже рада підтримати Камалу Гарріс. Вона працюватиме над відновленням репродуктивної свободи жінок і продовжуватиме досягнення, розпочаті в адміністрації Байдена», – додала актриса.

До підтрими Гарріс також долучились:

Бен Стіллер, Джеймі Лі Кертіс, Обри Плаза, Метт Даймон, Джеймі Лі Кертіс, Джефф Бріджес, Єва Лонгорія, Дженніфер Лоуренс, Марк Гемміл, Мінді Калінг та інші. Також свої голоси їй готові віддати музиканти Біллі Айліш, Кеті Перрі, Аріана Ґранде, Шер, Пінк, Джон Ледженд, Брюс Спрінгстін, Стіві Вандер, режисери Спайк Лі та Мел Брукс, телеведуча Опра Вінфрі, продюсерка Шонда Раймс тощо.

За Трампа

Каньє Вест

А ще Вест їздив до Москви (фото People)

Репер Каньє Вест заявив журналістам, що підтримує Трампа незважаючи на те, що їх «відносини були не найкращими та переживали різні періоди». Окрім музичних треків Вест відомий великою кількістю скандалів. Наприкінці 2022 року Каньє зробив низку антисемітських заяв, через це з ним припинили співпрацю Vogue, Universal Music Group, CAA, Balenciaga, Gap та Adidas. Також Каньє Вест похвалив Адольфа Гітлера, заперечував Голокост, називав себе нацистом та путіністом.

Галк Гоган

Розривати на собі майку – коронний прийом Гогана (фото Instagram)

Зірка рестлінга та кіно Галк Гоган назвав Трампа «справжнім американським героєм» та «найвеличнішим президентом». На сцені він згадав нещодавній замах на Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. «Вони робили замах на мого героя!», – крикнув актор. Промовивши це він розірвав на собі футболку зі словами «Нехай Трамп править», під якою виявилася червона майка з політичними гаслами.

Нагадаємо, свого часу WWE розірвали контракт з Гоганом через расистський скандал, заявивши, що WWE «віддані охопленню людей з усіх верств суспільства». За день до цього WWE видалили майже всі згадки про Гогана.

Закарі Лівай

Актор підтримує Трампа за залишковим принципом (фото San Diego Comic-Con)

Виконавець головної ролі в фільмі «Шазам» Закарі Лівай спершу підтримував Роберта Кеннеді-молодшого. Коли ж той знявся з президентських перегонів, актор висловив свою підтримку Трампу.

Джон Войт

Джон Войт у Кннах не погоджується з Копполою (фото Катерини Сліпченко)

Войт є одним із найвідвертіших прихильників Дональда Трампа у Голлівуді. Хоча його правих політичних поглядів не поділяє навіть його донька Анджеліна Джолі, яку він називає жертвою пропаганди.

Цікаво, що у фільмі Френсіса Форда Копполи «Мегалополіс» він по суті зіграв пародію на Трампа. Режисер про це говорив, зокрема, на пресконференції у Каннах, проте Войт таке трактування заперечує.

Деніс Квейд

Деніс Квейд у Каннах представляв «Субстанцію» (фото Катерини Сліпченко)

Актор Деніс Квейд («Субстанція») назвав Трампа «улюбленим президентом ХХІ століття».

«Ми були нацією в занепаді. Рональд Рейган підійшов і сказав: ні, ми не нація в занепаді. Ми йдемо туди. І ми пішли за ним. Те саме з Трампом. З президентом Трампом. Мій улюблений президент 21 століття», – заявив актор, який нещодавно зіграв роль Рональда Рейгана у новому фільмі. Там же зіграв і Джон Войт.

Дональда Трампа також підтримали актори Роб Шнайдер, Рассел Бренд, Ренді Квейд, актриси Ембер Роуз та Розанна Барр, репер Кід Рок, автор латиноамериканських пісень Нікі Джем. І, як відомо, Ілон Маск.

Вибори президента США відбудуться у вівторок, 5 листопада, та стануть 60-ми виборами президента США.