Мінісеріали – те, що треба на вихідні. Їх можна подивитись за один-два вечори, не втягуючись у довгі перегляди. Щоправда, деякі стають такими успішними, що автори не можуть втриматись від спокуси взятися за наступні сезони. Крім того, саме у мінісеріалах погоджуються грати відомі актори, які бояться зв’язувати себе багатосерійними проєктами. Сьогодні ми зібрали серіали максимально різних жанрів, щоб кожен міг обрати щось для себе, але усі вони зняті за участю зірок першої величини.

«Кінець параду»

Parade's End, 2012, 5 серій

Любовний трикутник, зіткнення вищого світу та реального життя простих мешканців Англії, мирного життя та фронту, принципів та мрії про найкраще майбутнє. Аристократ (Бенедикт Камбербетч) одружується зі світською левицею (Ребека Голл). Він клянеться бути вірним своїй дружині, але зустрічає молоду енергійну суфражистку (Аделаїда Клеменс), і тепер його світ ніколи не обертатиметься зі звичною швидкістю.

«Велика маленька брехня»

Big Little Lies, 2017, 14 серій (2 сезони)

У невеликому містечку Монтерей кожна мати опікає свою дитину надмірно, глави сімейств заробляють мільйони, а самі діти насолоджуються юністю. Але за ідеальною картиною приховуються свої таємниці, і часто вони бувають занадто брудними. В один прекрасний момент в місто приїжджає зневірена мати-одиначка Джейн і стає білою вороною в суспільстві ідеальних людей. Несподівано спокійне життя зупиняє звістка про вбивство. Імʼя жертви приховано під таємницею слідства. Кожна сімʼя так чи інакше повʼязана з цим.

Саме той випадок, коли спочатку це було заплановано як мінісеріал за книгою Ліани Моріарті. Однак після грандіозного успіху проєкту творці ризикнули написати продовження, де до Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Шейлі Вудлі, Зої Кравітц, Лори Дерн у другому сезоні приєдналась Меріл Стріп.

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«Найгучніший голос»

The Loudest Voice, 2019, 7 серій (на головному фото)

Рассел Кроу зіграв безпринципного медіаменеджера Роджера Айлза, який стояв біля заснування каналу FOX та був консультантом кількох американських президентів-республіканців. Айлза по праву вважали людиною, що змінила вплив ЗМІ на вищі верстви державної влади, а також талановитим маніпулятором, здатним нав'язувати потрібну думку виборцям за допомогою фейкових новин і однобокого висвітлення найважливіших подій. І ось він опиняється у центрі скандалу, коли його звинувачують у сексуальних домаганнях. У серіалі також знімалась Наомі Вотс.

«Роки»

Years and Years, 2019, 6 серій

Антиутопія з порцією іронії, сарказму та чорного гумору. На фоні розвитку технологій суспільство починає деградувати, мітинги і заворушення стають буденною справою, відбувається переділ сфер впливу між державами. Британія залишає Європу, Америка стає самотнім вовком, а Китай зміцнюється на лідерських позиціях. Події, що відбуваються, впливають на повсякденне життя манчестерської сім'ї, проте найбільшу небезпеку для їх благополуччя представляє Вів'єн Рук ‒ політикиня нової формації, яка своїми необдуманими діями прискорює розкол Великої Британії. В одній з головних ролей – Емма Томпсон.

«Локербі: У пошуках правди»

Lockerbie: A Search for Truth, 2025, 5 серій

Пасажирський лайнер, що прямує з Лондона до Нью-Йорка, лише нещодавно злетів, але потужний вибух у вантажному відсіку розриває його на частини, і уламки падають на невелике містечко Локербі. Всі 243 пасажири, 16 членів екіпажу та 11 місцевих жителів гинуть у цій трагедії. Жахлива подія змушує цілий світ здригнутися, але справжні причини вибуху залишаються прихованими за завісою таємниці.

Серед тих, хто втратив рідних, ‒ лікар Джим Свайр. Його донька Флора була на борту, і тепер він не може змиритися з тим, що винні можуть уникнути покарання. Коли з’являється інформація, що авіакомпанія знала про можливу загрозу, але проігнорувала попередження, Джим вирішує будь-що добитися правди. Він відмовляється мовчати, зустрічається з офіційними особами, проводить власні розслідування та вступає в боротьбу зі впливовими силами, які намагаються приховати деталі трагедії. У головній ролі – Колін Ферт, чия майстерність великою мірою і тримає усю інтригу.