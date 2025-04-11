Горори – це можливість безпосередньо протистояти своїм несвідомим страхам через кіно. Екранні страхи приймають будь-яку форму – від культових бугіменів, як-от Франкенштейн і Фредді Крюгер, до реальних загроз.

На основі рейтингу горорів від Variety ZAXID.NET пропонує добірку класичних фільмів жахів із несподіваним сюжетом.

«Дитина Розмарі» (1968)

Трилер Романа Поланскі, заснований на страхітливому баченні вагітності. Це найінтимніший фільм про Сатану, який будь-коли створювався. Мія Ферроу грає роль Розмарі, невинної дружини амбітного театрального актора (Джон Кассаветіс), який укладає угоду з культом шанувальників диявола. Вони мають викликати Сатану, щоб Розмарі завагітніла, після чого її чоловік отримає кар’єру, яку хоче.

«Щелепи» (1975)

Успішний блокбастер молодого Стівена Спілберга дав звичайним людям підстави побоюватися, що акули можуть на них напасти в найнеймовірніших місцях: в озерах, басейнах і на пляжах, де їх раніше не помічали. Події фільму відбуваються на острові Еміті, де розташоване невелике курортне містечко. На початку фільму жертвою акули стає молода дівчина, а вже наприкінці гіганська тварина атакує цілий човен.

«Психоз» (1960)

Найвидатніший фільм Альфреда Хічкока, сюжет якого ґрунтується на зустрічі розкрадачки грошей Меріон Крейн та сором'язливого власника старого віддаленого мотелю Нормана Бейтса і її наслідках.

«Екзорцист» (1973)

Екранізація одноіменного роману Вільяма Пітера Блетті від режисера Вільяма Фрідкіна. Дочка знаменитої акторки Ріган стала поводитися абсолютно неадекватно. Її мати відводить її спочатку до лікаря, які, підозрюючи ураження мозку, роблять різноманітні обстеження, але не виявляють жодних аномалій. Не знаючи, як лікувати Ріган, матері радять вдатися до екзорцизму.

Спочатку вона зустрічається зі священником Каррасом, при якому Ріган називає себе дияволом. Згодом священник допомагає дівчині одужати, а сам помирає.

«Техаська різанина бензопилою» (1974)

Продюсером, співавтором і режисером фільму є Тоуб Гупер. Сюжет фільму розповідає про групу друзів, які стають жертвами канібалів під час поїздки до старої садиби. Компанія приїжджає до садиби, аби захистити могилу дідуся від вандалів. Вони підбирають божевільного попутника, який поранив одного з них. Прогнавши його, вони приїжджають до будинку їхнього діда. Однак, вони не знали про маніяка, що чекав на них.