Серіал «Твін Пікс» уперше вийшов в ефір у США на каналі ABC. Його транслювали з 8 квітня 1990 року до 10 червня 1991 року. Цей серіал буквально перевернув з ніг на голову усе, що відбувалось у той час на телебаченні. Його дія відбувається в однойменному маленькому містечку, де агент ФБР Дейл Купер намагається допомогти місцевій поліції розслідувати вбивство старшокласниці Лори Палмер.

Девід Лінч ніколи не ділився таємницями виробництва своїх картин. На його думку, це руйнує авторський задум та заважає сприймати кіно як мистецький продукт. Проте журналістам вдалося зазирнути за лаштунки. Пропонуємо подивитися, як відбувались зйомки культового серіалу.

Девід Лінч та Марк Фрост – рівноправні творці та автори сценарію «Твін Пікса». Вони познайомилися і потоваришували в середині 1980-х років, під час роботи над фільмом про життя легендарної Мерилін Монро.

Деякі серії створили особисто Лінч та Фрост, проте більшість епізодів знімали запрошені режисери. Співпродюсером серіалу виступила компанія Аарона Спелінга (Девід Лінч та Марк Фрост).

Девід Лінч та Марк Фрост поїхали на пошуки натури у штат Вашингтон, і саме Фрост порекомендував Снокелмі як місце зйомок. Околиця цього міста фігурує і в постійній заставці до серіалу, на тлі якої з'являється напис «Твін Пікс» (Девід Лінч на зйомках).

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Серіал знімали у містечках Снокелмі та Норт Бенд, штат Вашингтон, які стали основними місцями зйомок кадрів з використанням натури. Крім того, чимало натурних зйомок відбувалося в лісистій місцевості Малібу, штат Каліфорнія (знімальна група).

Сценарист Марк Фрост розповів в ефірі BBC Late Show, що частково натхненником Дейла Купера був співавтор і режисер серіалу Девід Лінч. «Я намагався певною мірою створити цей персонаж на образі Девіда. Багато його дивацтв та увага до деталей, яких так багато у Девіда, з цим персонажем випливли на поверхню”, ‒ сказав Фрост ( Кайл Маклаклен та Девід Лінч).

Як сказав Кайл Маклаклен Guardian у 2020 році: «Я додав багато рис Девіда, коли його грав, ‒ чи то у вимові, чи в окремих фразах, які говорить Девід. Справді, Дейл Купер ‒ це Девід, а не я» (Девід Лінч).

У «Твін Піксі» Лінч часто звертається і до своїх попередніх картин: так чорно-біла підлога Чорного Вігвама відсилає до нього ж у «Голові-гумці», а червоні штори, які глядачі пов'язують з переходом у потойбічний простір, зустрічаються в «Синьому оксамиті».

Серіал знімали в умовах найсуворішої таємничості: для першого сезону було записано аж три альтернативні кінцівки. Щоб жодні подробиці сюжету не потрапили у ЗМІ, актори носили з собою підроблені сценарії, а про всі раптові повороти сюжету дізнавалися прямо на майданчику.

У момент зйомки епізодів у Чорному Вігвамі, де актори мали говорити задом наперед, з'ясувалося, що Майкл Джей Андерсон, виконавець ролі Руки, займався цим з дитинства. Дізнавшись про це, Лінч написав йому довші репліки (Майкл Джей Андерсон та Девід Лінч).

Багато важливих для серіалу моментів було спонтанно придумано прямо на майданчику.

Фото ABC