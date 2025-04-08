8 квітня минає 45 років відтоді, як агент ФБР Купер приїжджає до невеликого міста Твін Пікс, щоб дізнатися, хто ж убив Лору Палмер. Дивний, ні на що не схожий серіал залишає більше запитань, ніж дає відповідей. Колись Девіда Лінча спитали в інтерв’ю, хто вбив Лору Палмер. «Не знаю», ‒ відповів режисер. Серіал, вигаданий та знятий Девідом Лінчем та Марком Фростом, раз і назавжди вплинув на розвиток авторського телебачення. Ось кілька маловідомих фактів про мегавідомий серіал.

Що спільного між Мерилін Монро та Лорою Палмер

Творці серіалу Девід Лінч та Марк Фрост познайомилися за 5 років до «Твін Пікса». Спочатку вони працювали над сценарієм про біографію Мерилін Монро, заснованій на книзі Ентоні Саммера «Богиня: Таємні життя Мерілін Монро». Фільм зняти не вдалося, і тоді Лінч та Фрост вирішили розповісти історію про життя американського містечка, а за основу взяти деякі попередні напрацювання, серед яких були факти з біографії Монро. Наприклад, Лора Палмер загинула після того, як написала в щоденнику про те, що готова розповісти всю правду про одну впливову людину. Це пряме посилання на історію Монро. Згідно з їхнім сценарієм, який був названий «Східна Венера», у смерті Монро був винен Кеннеді. А таємний щоденник так і не було знайдено.

Вашингтон чи Північна Дакота?

Події серіалу «Твін Пікс» відбуваються у штаті Вашингтон, але перед тим, як Лінч і Фрост знайшли місця для зйомок, у сценарії вони писали про Північну Дакоту.

«Твін Пікс» та Гічкок

Ім'я Медді (або Мадлен) Фергюсон складено з імен персонажів фільму «Запаморочення» Альфреда Гічкока (Джон «Скотті» Фергюсон та Мадлен Елстер). У фільмі Кім Новак також грала мертву блондинку та її двійника брюнетку. Також такі збіги можна знайти і з іншими іменами.

Вбивця мимоволі

Вбивство, навколо якого збудовано сюжет усього серіалу, було нерозгаданим майже до кінця другого сезону. Так би продовжувалося і далі, але керівництво ABC вимагало від Лінча та Фроста назвати ім'я вбивці. Хоча ті були обурені подібним рішенням, серія де розголошується головний секрет серіалу вийшла в ефір. Оскільки кількість глядачів почала різко скорочуватися, епізод у результаті був вирізаний.

Невипадкові випадковості

Найстрашніший персонаж серіалу був створений випадково завдяки робітнику-декоратору Франку Сільве. Лінч помітив, як декоратор пересуває меблі по кімнаті Лори Палмер та запропонував зняти його біля ліжка. Режисер не міг зрозуміти, що робити з цим кадром, допоки Сілва випадково не відбився у дзеркалі в одній із наступних сцен. Так Лінч ввів у сюжет потойбічний простір, де виявляють себе сили зла.

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Єлизавета II та «Твін Пікс»

Анджело Бадаламенті, композитор «Твін Пікс», колись працював із Полом Маккартні в студії Abbey Road. Він згадував розповід Маккартні про те, як «Твін Пікс» не дозволив йому дати приватне шоу на честь дня народження королеви Єлизавети II. Перед його виступом вона сказали: «Пробачте, але я не можу залишитися. Зараз п'ять хвилин на восьму, мені треба піти нагору та подивитися «Твін Пікс»». Чи було саме так, ніхто точно не знає, проте Маккартні ще не раз виступав перед королевою.

Музика у лісі

Є ще одна історія, яку розповідають як анекдот (проте вона дуже схожа на правду). Девід Лінч на зйомках «Твін Пікс» пояснював оператору Френку Байєрсу своє бачення сцени пошуків у лісі тіла Лори Палмер. Лінч: «Френк, уяви собі – ніч. Темно. Звучить зловісна музика. Бадаламенті уже пише. Музика та темінь. І раптом – вогники. Ліхтарики! Біжить сотня поліцейських із ліхтариками! Я хочу, щоб цю сцену було знято тільки при світлі поліцейських ліхтариків. І більше ніякого світла!». Байєрс: «Це неможливо, Девіде. Неможливо! Якесь світло але доведеться ставити». Лінч: «Ні, я сказав! Тільки ліхтарики! Френк, звідки в лісі вночі світло?!». Байєрс: «Девіде, а звідки в лісі вночі музика?!».