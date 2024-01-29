Ніжний вишневий пиріг із кафе містечка Твін Пікс дуже любив агент Купер. У другій серії «Твін Пікс» спеціальний агент Дейл Купер, який розслідує загадкове вбивство Лори Палмер, замовляє шматок вишневого пирога, і так ним захоплюється, що майже одразу ж просить принести ще дві порції. «Це має бути місце, куди потрапляють пироги після смерті», – каже він.

Оригінальний рецепт належав Гарнет Крос, яка померла у 2002 році. На піку популярності серіалу та паломництва фанати Twin Peaks у Тwede's Cafe, Гарнет Крос доводилося випікати до 50 пирогів на день.

Так що можна подивитись «Загублене шосе» чи будь-який інший фільм живого класика Девіда Лінча, а потім поласувати пирогом, смак якого ідеально розкривається з морозивом або збитими вершками.

Взимку пекти, звичайно, доведеться з замороженими вишнями, а літом можна використовувати свіжі.



Інгредієнти:

Для начинки:

цукор 100 г

вишня (свіжа або заморожена) 500 г

крохмаль 2 ч. л.

Для тіста:

борошно 400 г

цукор 100 г

масло (або маргарин) 200 г

яйце 1 шт.

розпушувач 1 ч. л.

«Це має бути місце, куди потрапляють пироги після смерті» (кадр з фільму)

Якщо використовуєте заморожені вишні (звісно, без кісточок), то потрібно їх розморозити, сік не виливати. Зі свіжої вишні витягнути кісточки.

Масло розтопити, змішати з яйцем та цукром, збити в пишну масу. Додати борошно та розпушувач, вимісити тісто. Зробити з нього кулю та залишити в холодильнику на 1 годину.

Вишню покласти в сотейник разом з соком та на середньому вогні довести до кипіння. Додати цукру та дати йому повністю розчинитись. Додати крохмаль. Варити на маленькому вогні до загустіння.

Дістати тісто з холодильника, половину розкачати та викласти у круглу форму (попередньо її потрібно змастити олією та притрусити борошном). Покласти охолоджену начинку. Другу половину тіста розкачати, нарізати смужками та викласти зверху у вигляді плетінки. Випікати при температурі 180° приблизно 45 хвилин.

Можна подати з кулькою морозива або зі збитими вершками.

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