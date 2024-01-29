Улюблений вишневий пиріг агента Купера з «Твін Піксу». Рецепт дняДарина Цвях, 0
Ніжний вишневий пиріг із кафе містечка Твін Пікс дуже любив агент Купер. У другій серії «Твін Пікс» спеціальний агент Дейл Купер, який розслідує загадкове вбивство Лори Палмер, замовляє шматок вишневого пирога, і так ним захоплюється, що майже одразу ж просить принести ще дві порції. «Це має бути місце, куди потрапляють пироги після смерті», – каже він.
Оригінальний рецепт належав Гарнет Крос, яка померла у 2002 році. На піку популярності серіалу та паломництва фанати Twin Peaks у Тwede's Cafe, Гарнет Крос доводилося випікати до 50 пирогів на день.
Так що можна подивитись «Загублене шосе» чи будь-який інший фільм живого класика Девіда Лінча, а потім поласувати пирогом, смак якого ідеально розкривається з морозивом або збитими вершками.
Взимку пекти, звичайно, доведеться з замороженими вишнями, а літом можна використовувати свіжі.
Інгредієнти:
Для начинки:
- цукор 100 г
- вишня (свіжа або заморожена) 500 г
- крохмаль 2 ч. л.
Для тіста:
- борошно 400 г
- цукор 100 г
- масло (або маргарин) 200 г
- яйце 1 шт.
- розпушувач 1 ч. л.
«Це має бути місце, куди потрапляють пироги після смерті» (кадр з фільму)
Якщо використовуєте заморожені вишні (звісно, без кісточок), то потрібно їх розморозити, сік не виливати. Зі свіжої вишні витягнути кісточки.
Масло розтопити, змішати з яйцем та цукром, збити в пишну масу. Додати борошно та розпушувач, вимісити тісто. Зробити з нього кулю та залишити в холодильнику на 1 годину.
Вишню покласти в сотейник разом з соком та на середньому вогні довести до кипіння. Додати цукру та дати йому повністю розчинитись. Додати крохмаль. Варити на маленькому вогні до загустіння.
Дістати тісто з холодильника, половину розкачати та викласти у круглу форму (попередньо її потрібно змастити олією та притрусити борошном). Покласти охолоджену начинку. Другу половину тіста розкачати, нарізати смужками та викласти зверху у вигляді плетінки. Випікати при температурі 180° приблизно 45 хвилин.
Можна подати з кулькою морозива або зі збитими вершками.
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