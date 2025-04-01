Від початку історії кіно кінематографісти неодноразово зображали у своїх картинах космос – невідому і водночас впливову частину нашого життя. Переважно вони науково-фантастичні, адже космос залишається все ще мало дослідженим.

«Армагедон», «Зоряні війни» та «Інтерстеллар» уже стали класикою, натомість ZAXID.NET пропонує добірку небанальних та маловідомих стрічок про пригоди в космосі.

«До зірок» (2019)

Астронавт Рой Макбрайд (Бред Пітт) вирушає в небезпечну подорож на край Сонячної системи, щоб знайти свого зниклого батька та розгадати таємницю, яка загрожує Землі. У фільмі поєднуються приголомшливі візуальні образи космосу з інтроспективною розповіддю, що спонукає до роздумів і візуальне занурення.

«3022» (2019)

Події у фільмі розгортаються у 2190 році, коли Земля щойно вибухнула, спричинивши вимирання людської раси. Перед невеликою групою астронавтів, які прокинулися в космосі лише для того, щоб побачити, що планета знищена, постає завдання – знайти нове місце для життя.

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«Забери мене на Місяць» (2024)

Американська романтична драма режисера Грега Берланті. У головних ролях Скарлетт Йоганссон та Ченнінг Тейтум. Сюжет розповідає про стосунки між маркетологинею і співробітником NASA під час космічних перегонів США з СРСР 1960-х років. Вони мають організувати фальшивий політ «Аполлона-11» на Місяць на випадок, якщо справжній не вдасться.

«Перша людина» (2018)

Біографічна драма про космос розповідає нам про життя американського астронавта Ніла Армстронга, який став першим, хто ступив на Місяць в межах космічної місії. Але мало хто знає, якою ціною йому давалася ця подорож.