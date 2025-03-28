17 квітня в кінотеатрах України стартує «Рейс навиліт» – комедійний екшен, який перші глядачі вже охрестили «Джоном Віком у літаку», а критики називають «високооктановим авіаційним трилером».

Головний герой – найманець-невдаха, п’яничка Лукас Рейєс, який наче й відійшов від справ, проте потайки прагне повернути собі колишнє успішне життя. І тут випадає шанс: загадкова таємна організація, котра полює на терориста-суперхакера на прізвисько Привид, наймає Лукаса для цього завдання. Привид має летіти рейсом Бангкок–Сан-Франциско. І на цей літак організація й відправляє Лукаса, котрому треба на борту ідентифікувати та знешкодити Привида, і доставити його живим до США. Але вже у небі з’ясовується неприємний нюанс: виявляється, буквально всі вороги Привида (а їх у нього багацько!) дізналися де й коли його шукати. Тож на борту тепер повно професійних кіллерів.

Розповідаємо цікаві факти про цей фільм, який обіцяє стати однією з найбільш адреналінових кінопрем’єр весни-2025.

Схожість зі «Швидкісним поїздом» – випадкова

2022 року вийшов «Швидкісний поїзд» – екшен, в якому Бред Пітт грає кіллера із ніжним прізвиськом Сонечко, який намагається виконати завдання у, власне, швидкісному поїзді, повному його «колег». Може видатися, що «Рейс навиліт» знятий «за мотивами» – тільки із заміною поїзда на літак. Але насправді все було не так: проєкти розроблялися паралельно – як то кажуть, ідея літала у повітрі. «Рейс навиліт» доволі довго йшов до глядача, – розповідає виконавець ролі Лукаса Рейєса і головна зірка фільму Джош Гартнетт. – Коли ми вперше почали обговорювати цей фільм, йшов 2021 рік, і я на той момент не бачив взагалі нічого подібного!».

Для Джоша Гартнетта – це перший екшен за понад 20 років

Гартнетт – дуже різноплановий актор, який, до прикладу знімався у Крістофера Нолана в «Оппенгеймері», у Майкла Бея в «Перл-Гарборі», у Софії Копполи у «Незайманках-самогубцях», у М. Найта Шьямалана в «Западні», а також зіграв одну з головних ролей у популярному горор-серіалі «Бульварні жахіття». Утім, попри активну акторську діяльність, він дуже давно не знімався у бойовиках і екшенах, хоча саме воєнний екшен-бойовик – «Падіння «Чорного яструба» (2001) Рідлі Скотта – свого часу вивів Гартнетта у вищу лігу Голлівуду. «У «Рейсі навиліт» в мене була можливість самостійно виконати свої власні трюки. Звісно, коли тобі за 40, це відчувається зовсім по-іншому, ніж у 20, та я подумав, що це буде цікавим викликом», – каже актор.

Бойову хореографію у фільмі поставив Брахім Чаб, який раніше працював над «Манкіменом». А зняв всі ці супершвидкісні і карколомні бійки оператор-постановник Метт Фланнері, який працював над фільмом «Рейд» і серіалом «Банди Лондона».

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Режисер-дебютант і супердосвідчена продюсерська команда на чолі з українським американцем

«Рейс навиліт» зняв Джеймс Мадіґан, для якого цей фільм – сольний повнометражний дебют (раніше Джеймс був лише другим режисером – зокрема, блокбастерів «Трансформери: Час Звіроботів» та «Мег»).

Але у режисера-дебютанта на проєкті була солідна команда продюсерської підтримки. Зокрема, це Тай Дункан («Чесний злодій», «Хороший, поганий, коп») та Еріка Лі («Джон Вік 4», «Манкімен», «Сікаріо»). А на чолі стояв Безіл Іваник – американський продюсер українського походження, який спродюсував всі стрічки франшизи «Джон Вік», а також у його портфоліо такі проєкти, як «Манкімен», обидві частини «Сікаріо», «Боги Єгипту», «Тиха ніч» тощо.

Та хоча «Рейс навиліт» – проєкт від продюсерів «Джона Віка», це водночас і своєрідний «анти-Джон Вік». Адже хоча фільм зберігає фірмову динаміку і екшен-напругу, в ньому немає «віківської» серйозності та суворості, а натомість – є дуже багато справді смішного гумору.

Фільмам серії «Джон Вік» часто «закидали» задовгий хронометраж, але у випадку «Рейсу навиліт» продюсери це врахували: стрічка триває порівняно недовго – 1 годину 41 хв. Вже з 17 квітня фільм можна буде побачити у кінотеатрах.