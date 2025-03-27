Головні події цього прокатного тижня – український фільм «Ярослав Мудрий ‒ тесть Європи» та нова картина французького режисера Франсуа Озона («8 жінок», «Басейн», «Літо’85») «З приходом осені». Проте ними прокатний тиждень не обмежується, тож розповідаємо про інші кінопремєри.

«Новокаїн»

Novocaine,режисери Ден Берк та Роберт Олсен

З самого дитинства Нейтан Кейн (Джек Куейд) має рідкісну особливість – нечутливість до болю. За цю його унікальну здатність друзі називають його Новокаїн. Хлопець живе спокійним життям інтроверта та працює у банку. Одного разу він наважився запросити на побачення свою колегу (Ембер Мідфандер) та одразу ж зрозумів, що вона саме та, з якою хотілося б провести решту життя. Хто ж знав, що решта життя може виявитися такою короткою? Наступного ранку до їхнього банку вдираються грабіжники, беруть дівчину у заручники та тікають. Вперше в житті Нейтан наважився скористатися своєю особливістю. Він безстрашно вирушає у погоню за злочинцями, аби якнайшвидше звільнити свою кохану.

Для виконання головної ролі запросили Джека Куейда, зірку серіалу «Хлопаки». Знімали фільм у Кейптауні, у Південній Африці.

«Профі»

Levon Cade. режисер Девід Ейр, на головному фото

Левон Кейд (Джейсон Стейтем) залишив успішну кар’єру, аби більше часу проводити поряд з донькою. Тепер він будівельник, якого цінує керівництво та до якого дослухаються колеги. Торгівці людьми викрадають доньку його боса (Майкл Пенья). Аби врятувати дівчину, Левону доведеться згадати усі навички, які він здобув на попередньому місці роботи. Він колишній командос Королівської морської піхоти, елітного підрозділу збройних сил Великої Британії. Він може роздобути необхідно зброю та добре вміє нею користуватися. Залишилось головне – знайти винуватців викрадення та направити зброю на них.

Режисер Девід Ейр написав сценарій спільно з Сільвестром Сталлоне. Сюжет взято з книги Чака Діксона, яка вийшла друком у 2014 році та мала назву «Леонова торгівля». На головну роль запросили 57-річного Джейсона Стейтема, який і тут не змінив свій фірмовий вираз обличчя.

«Гноми: нові капелюхи»

Die Heinzels 2: Neue Mützen, Neue Mission, режисер каУте фон Мюнхов-Поль

Непосидюча та дуже смілива Хельві – гном. Вона ніколи не зустрічала таких самих гномів, як і вона, окрім членів своєї родини. Під час однієї зі своїх подорожей містом дівчина зустрічає інших гномів. Вони сильно відрізняються від її родичів. Розміреним бесідам та знайомству настає кінець, коли за гномами починає полювати поліцейська комісарка Ланскі. Вона сповнена рішучості довести світу, що гноми справді існують. Разом зі своїм натренованим котом вона шукає їх та дуже близька до того, щоб їх спіймати.

Мультфільм створено у Німеччині, а у основу сюжету лягла місцева легенда. Для режисерки Уте фон Мюнхов-Поль це другий мультфільм про гномів після мультфільму, що вийшов на екрани у 2019 році. Головні герої були ті самі, однак сюжети двох фільмів не пов’язані між собою. Фільм цікавий ще й тому, що європейська анімація є рідкісною гостею у нашому прокаті, а німецька й поготів.