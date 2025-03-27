27 березня в український прокат виходить стрічка «Ярослав Мудрий – тесть Європи» режисерки Олесі Ногіної. Як стверджують автори, відкриє новий погляд на Русь та її роль у формуванні Європи.

Фільм розповідає про роль князя Ярослава Мудрого у становленні Русі, зокрема про його дитинство, в якому він зазнавав булінгу, становлення та часи розквіту його правління.

Особлива увага у стрічці приділена ролі дружини князя Ярослава – шведської принцеси Інгігерди. Разом вони впроваджували стратегічну династичну політику, яка визначила зовнішньополітичний курс Русі. Шлюби їхніх дітей із європейськими монархами зміцнили міжнародні союзи: три доньки князя стали королевами Норвегії, Франції та Угорщини, закріпивши вплив Київської Русі як потужного центру на політичній мапі тодішньої Європи.

Проєкт «Ярослав Мудрий – тесть Європи» став одним з переможців мистецького конкурсу на виробництво серіалів та фільмів сучасної тематики, який відбувся в 2023 році.

Фільм створила ГО «Укркінофест» на замовлення державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Режисеркою та продюсеркою проєкту стала Олеся Ногіна, співавторами сценарію — Віталій та Дмитро Капранови.