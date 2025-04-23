Ральф Файнс у фільмі «Конклав»

Перегляди фільму «Конклав» на цифрових платформах зросли за добу на 283% на тлі новини про смерть Папи римського Франциска. Про це повідомляє Variety з посиланням на дані компанії Luminate, яка відстежує перегляди стрімінгового контенту.

Також на 417% зросли перегляди драми «Два Папи». Картина, у якій йдеться безпосередньо про Папу Франциска, встановила своєрідний рекорд.

Нагадаємо, психологічний трилер «Конклав», який розповідає про вибори нового Папи та про інтриги, які плетуться довкола цього, знято за однойменною книгою Роберта Гарріса, яка вийшла друком у 2016 році. Режисером картини став Едвард Бергер, а головну роль зіграв Ральф Файнс. Фільм отримав кілька номінацій на «Оскар», зокрема і за найкращий фільм.

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Фільм «Два Папи» по суті є розмовою між Папою Бенедиктом XVI (Ентоні Гопкінс) та майбутнім Папою Франциском (Джонатан Прайс). Ця уявна розмова демонструє зіткнення двох підходів до віри та служіння: традиційного та реформаторського. Сюжет багато в чому відповідає реальним подіям, проте є художньою вигадкою. Зокрема тут йдеться про найтемнішу історію у біографії Хорхе Маріо Бергольйо (майбутній Папа Франциск). У 2005 році адвокат з прав людини висунув звинувачення Бергольйо в змові з військовою хунтою в Аргентині, яка викрала у 1976 році двох єзуїтських священників. Режисеом фільму є Фернанду Мейрелліш.