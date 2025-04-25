Аль Пачіно виповнилось 85 років

25 квітня Аль Пачіно виповнилось 85 років. Один із найвидатніших акторів сучасного американського кіно та театру народився у кримінальному районі Нью-Йорка, Східному Гарлемі, у сім'ї бідних сицилійських емігрантів. Майбутній актор мріяв стати бейсболістом. Він закінчив школу у 17 років, проваливши всі іспити, окрім англійської мови. Проте захопився акторством та з 1966 року навчався у Лі Страсберга, а вже у 1969 виграв «Тоні» за роль у виставі «Чи вдягає тигр краватку?». Славу йому приніс «Хрещений батько», а ще він отримав першу номінацію на «Оскар».

Аль Пачіно свого часу відмовився від ролей, що зробили б його ще популярнішим, наприклад Хана Соло в «Зоряних Війнах» та капітана Вілларда в «Апокаліпсис сьогодні».

Але і тих ролей, які він зіграв, вистачило, щоб стати одним із найкращих акторів не лише свого покоління, а й кіно загалом. Він нагороджений численними преміями та нагородами, зокрема «Оскар» за роль підполковника Френка Слейда у фільмі «Запах жінки».

«Хрещений батько»

The Godfather, 1972, режисер – Френсіс Форд Коппола

Легендарна гангстерська сага Френсіса Форда Копполи. Майкл є молодшим сином дона Віто Корлеоне, сицилійського емігранта, який побудував одну з найсильніших кримінальних імперій в Америці. Після смерті батька Майкл стає його наступником як дон злочинного клану Корлеоне. Шляхетний та милосердний Майкл стає жорстоким мафіозі, влада якого тримається на страху.

Бабуся і дідусь Аль Пачіно по материнській лінії іммігрували до Америки з Сицилії, як Віто Корлеоне. За роль Майкла Корлеоне велася боротьба, продюсери були категорично проти Аль Пачіно, якого тоді ніхто не знав. Коппола переміг.

«Обличчя зі шрамом»

Scarface, 1983, режисер – Браян Де Пальма

Кубинські емігранти рвуться до США, щоб урятуватися від злиднів і знайти нові можливості. Так і четверо злочинців, які перебралися з Куби до Америки, усіма силами намагаються залишитися на плаву. Одного разу їм випадає шанс познайомитися із впливовим наркоторговцем Омаром Суаресом, для якого вони погоджуються на вбивства на замовлення. Гарячі голови починають виконувати дедалі більше нових доручень. Один із гангстерів, Тоні Монтана (Аль Пачіно), згодом отримує більше влади, але не всіх наркобаронів це влаштовує.

«Запах жінки»

Scent of a Woman, 1992, режисер – Мартін Брест

Аль Пачіно грає полковника у відставці, у планах якого – вирушити Нью-Йорк на День подяки, оселитися в розкішному готелі, поспілкуватися з жінками та реалізувати інші мрії, до яких раніше не доходили руки. Але полковник є незрячим, і йому потрібний супровідник. Ним стає студент Чарлі (Кріс О’Доннелл), який вирішив заробити на вихідних та відволіктися від проблем у навчанні. Френк виявляється людиною з поганим характером, однак ця зустріч стає знаковою для обох. Аль Пачино отримав за цю роль «Оскар» та «Золотий глобус».

«Сутичка»

Heat, 1995, режисер – Майкл Манн

Фільм «Сутичка» ‒ кримінальна драма про протистояння злочинців і поліцейських. Ніа Макколі (Роберт Де Ніро) та його банда здійснює зухвалі, але продумані пограбування в передмісті Лос-Анджелеса і в самому місті. Одного разу бандити потрапляють в халепу: одному з них зносить дах, і він вбиває одного з охоронців без будь-якої причини. Нілу Доводиться міняти план та тікати. Розслідування злочину передають досвідченому лейтенанту Вінсенту Ганну (Аль Пачіно).

«Манглгорн»

Manglehorn, 2014, режиссер – Девід Гордон Грін

Герой Аль Пачіно проживає життя своїм минулим, щодня думаючи про своє справжнє кохання, про жінку, яку він втратив багато років тому за власною дурістю. Так і живе, катуючи себе та оточуючих. Старий, що робить по фільму дублікати ключів, відкриває заклинені двері машин і сейфи, що згоріли, давно втратив ключ від свого серця, і не може більше нікого любити (крім своєї кішки). Життя для нього – зневіра, усі жінки – лише блякла подоба тієї, що залишилася у минулому. Але що, якщо він знайде свій ключ і звільниться?

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«Приниження»

The Humbling, 2014, режисер – Баррі Левінсон

Екранізація однойменного роману Філіпа Рота. Старий актор Саймон Екслер переживає кризу і вирішує завершити акторську кар'єру. Саймон вважає, що втратив талант і не може бути по-справжньому переконливим. Більше того, йому стає все важче розрізняти, коли він грає, а коли залишається самим собою. Тяжка депресія приводить його до психіатричної клініки, після місяця перебування в якій він повинен навчитися жити життям звичайного пенсіонера. Якось у його будинку з'являється молода жінка на ім'я Пігін (Ґрета Ґервіг). Пігін, яка в дитинстві була закохана в Екслера втягує самотнього старого в несподіваний і дивний роман.

«Ірландець»

The Irishman, 2019, режисер – Мартін Скорсезе

Черговий шедевр від Мартіна Скорсезе, фільм «Ірландець», розповідає про кілера, який працював на мафіозне угруповання, що складається з італійців і американців, притому що сам Френк Ширан (Роберт Де Ніро) був ірландцем. Чоловікові дуже пощастило: він не просто залишився живим, але і дожив до досить солідного віку, але ж на рахунку цього найманого вбивці було понад двадцять п'ять життів – конкурентів з інших мафіозних угруповань, яких він прибирав на замовлення. Кажуть, що в 1975 році він убив самого Джиммі Гоффа (Аль Пачіно), але про те, наскільки правдиві ці чутки, знає тільки сам Ширан.