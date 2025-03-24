24 березня 1972 року відбулася премʼєра культового гангстерського фільму «Хрещений батько», знятого режисером Френсісом Фордом Копполою за однойменним романом Маріо Пʼюзо. Головні ролі виконують Аль Пачіно, Марлон Брандо і Джеймс Каан.

На думку Американського інституту кіномистецтва, стрічка визнанана найкращим гангстерським фільмом і є одним з найкращих фільмів в історії кінематографу. ZAXID.NET пропонує пригадати цікаві та маловідомі факти про культову драму.

Бродячий кіт на майданчику

У першій сцені фільму Віто Корлеоне (Марлон Брандо) тримає кота, хоча в оригінальному сценарії цього епізоду передбачено не було. Френсіс Форд Коппола знайшов бродячого кота, прогулюючись Paramount Studios, і вирішив використати його у зйомках. Його неймовірно гучне муркотіння приглушувало деякі репліки актора, тому їх йому доводилося повторювати.

Голова мертвого коня

Актор Джона Марлі, який виконує роль Джека Волтца, під час репетицій прокидався і виявляв у ліжку фальшиву кінську голову. Коли камери вмикалися, автори підкладали йому голову справжнього коня, тому його перелякані крики у фільмі були справжніми.

Кадр із фільму, де Джек Волтц виявляє голову коня у ліжку / фото Shortlist.com

Зарплата Аль Пачіно

Аль Пачіно заробив лише 35 000 доларів за роль у фільмі. Стільки ж і Джеймс Каан, і Даян Кітон, і на 1 000 доларів менше, ніж Роберт Дюваль. Однак, створивши хіти-втікачі «Опудало» та «Серпіко» після «Хрещеного батька», Пачіно отримав за другу частину «Хрещеного батька» 600 000 доларів, а також 10% від скоригованого доходу фільму.

Увага до деталей

Зйомки сцени, де Сонні б'є Карло, тривали чотири дні, і в ній задіяли 700 статистів. Використання кришки відра для сміття було імпровізацією, тоді як жовта вантажівка на задньому плані та дерев’яний ящик на тротуарі розміщені стратегічно розміщені, щоб приховати об’єкти чи будівлі, яких не існувало на момент зйомок фільму. Дерев’яні бампери автомобілів є прикладом неймовірної уваги до деталей, оскільки виробники автомобілів того часу використовували альтернативні матеріали, щоб зберегти метал для військових дій.

Спецефекти

Найскладнішою сценою для спецефектів була смерть Сонні Корлеоне на платній дорозі Джонс-Біч. Костюм Джеймса Каана був наповнений 127 мішками з підробленою кровʼю, які вибухнули.

Погрози та залякування

Упродовж виробництва фільму, знімальну групу неодноразово залякували. Найжорстокіший інцидент трапився, коли виконавчий директор Paramount Роберт Еванс отримали дзвінок, під час якого його закликали не брати участі в зйомках та погрожували його новонародженому сину.

Специфічний грим

Під час прослуховування Марлон Брандо набив щоки ватою, бо хотів, щоб Дон Корлеоне виглядав «як бульдог». Для справжніх зйомок він носив спеціальний прилад, зроблений дантистом. Зараз він виставлений в Американському музеї рухомих зображень у Квінсі, Нью-Йорк.