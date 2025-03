Новою режисерською роботою актора,режисера та продюсера Мела Гібсона став гостросюжетний фільм під назвою «Небезпечний рейс», де головні ролі виконають Мішель Докері та Марк Волберґ. Саме зараз фільм можна подивитись у кінотеатрах.

Також він є чудовою нагодою згадати інші фільми, які переконують, що відомий актор є й добрим режисером.

«Людина без обличчя»

The Man Without a Face, 1993, у головних ролях Мел Гібсон, Нік Стал

Дебютна режисерська робота Мела Гібсона, екранізація однойменного роману Ізабель Голланд.

Дванадцятирічний Чак живе разом із матір'ю і двома сестрами, Глорією та Меган від різних чоловіків. Атмосфера, що панує між дітьми, робить Чака циніком і нахабою. Але одного разу він знайомиться з Джастіном Маклаудом, таємничим відлюдником зі спотвореним обличчям. Про цю людину ходять неймовірні чутки. Дехто в маленькому містечку навіть вважає його шаленим монстром-убивцею. Попри це, між Чаком і Джастіном виникає справжня щира дружба. Несподівано для себе, хлопчик дізнається, що у катастрофі, в якій постраждало обличчя Маклауда, загинув його учень. Чак вирішує дізнатися істину, і розкрити завісу над таємничим минулим свого нового наставника.

«Хоробре серце»

Braveheart, 1995. У ролях Мел Ґбсон, Джеймс Робінсон, Шон Лоулор, Сенді Нельсон, Джеймс Космо, Шон МакГінлі, Алан Телл, Браян Кокс, Софі Морсо, на головному фото

Події фільму відбуваються наприкінці ХІІІ століття, під час боротьби Шотландії проти англійського панування. Після загибелі коханої від рук англійських солдат, Вільям Воллес стає національним героєм. Об’єднавши клани, він виступає проти англійців. Попереду – важкі битви, зради і довгий шлях до перемоги. Режисером, продюсером. і виконавцем головної ролі став Мел Гібсон. Картину висували на 10 премій «Оскар», він здобув п’ять із них, в тому числі за найкращий фільм.

Основні битви під керівництвом Воллеса – переможна на Стерлінському мості, зокрема та поразка під час Фолкерської – показані винахідливо та з розмахом.

«Пристрасті Христові»

The Passion of the Christ, 2004. У ролях Джеймс Кевізел, Майя Моргенштерн, Моніка Беллуччі, Христо Шопов, Маттіа Сбраджіа, Клаудія Джеріні

У стрічці Мела Гібсона ретельно, з усіма можливими деталями та емоційними подробицями відтворені останні години життя Ісуса. Починається все в Гефсиманському саду і завершується на Голгофі. Лише декілька годин, проте саме вони стали чи не найвижливішими в історії людства. Очевидно, що втілення такого, відомого кожному сюжету, на екрані – не просто відповідальність, а майже самогубство. Утім Гібсону (який, до речі, є ревним католиком) вдалося саме неможливе. Актори у фільмі розмовляють арамейською мовою чи латиною, стрічка йде із субтитрами. Завдяки точному монтажу Гібсон розвиває своєрідне протиставлення Мадонни (Майя Моргіншетр ніби зійшла із полотен старих майстрів) та немов би Антимадонни, в одяг якої блюзнірськи виряджається Сатана (зловісну андрогінну істоту блискуче втілює Розалінда Челентано). Моніка Белуччі у ролі Марії Магдалина, і, звичайно, Джон Кевізел теж прекрасно вписуються у загальну картину, дбайливо ствоерну Гібсоном.

Мел Гібсон зі своїм фільмом ніби опиняється у самому серці нескінченних міркувань про природу божественного і людського, змушуючи кожного зробити особистий вибір. Натуралізм та надзвичайна емоційна насиченість стрічки роблять її важкою для перегляду.

«Апокаліпто»

Apocalypt, 2006, у головній ролі Джонатан Брюер

Назва Apocalypto не пов'язана з біблійним апокаліпсисом, а походить від грецького слова, яке можна приблизно перекласти як «викриття, розкриття справжньої сутності» або «нове починання».

У цій роботі показано як цивілізація майя доживала свого віку, позаяк до 1500 року вже майже занепала. Усі діалоги у фільмі мовляться мовою юкатек. У картині, виробництво якої фінансував сам Гібсон, залучено численних невідомих раніше акторів з Мехіко, мексиканського штату Юкатан, а також індіанців зі США.

Воїн на прізвисько Лапа Ягуара разом з іншими мешканцями свого поселення потрапляє у полон до работорговців. Усі полонені приречені на смерть, окрім самого Лапи Ягуара. Адже йому є для чого жити: перед полоном він встиг сховати вагітну дружину та малого сина, яким без сторонньої волі на світ Божий не вибратися...