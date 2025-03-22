Головними кінопрем'єрами цього тижня в українських кінотеатрах стануть комедійний бойовик, повернення старого доброго спортивного байопіка, новий трилер від Мела Гібсона, а також український документальний фільм та «Білосніжка». Про останні два ми вже розповідали тут та тут, а про інші прем’єри поговоримо нині.

«Новокаїн»

Novocaine, 2025, режисери Ден Берк Роберт Олсен, у головних ролях зіграють Джек Квейд та Ембер Мідфандер.

Від самого дитинства Нейтан Кейн (Джек Куейд) має рідкісну особливість – нечутливість до болю. За цю його унікальну здатність друзі називають його Новокаїн. Хлопець живе спокійним життям інтроверта та працює у банку. Одного разу він наважився запросити на побачення свою колегу (Ембер Мідфандер) та одразу ж зрозумів, що вона саме та, з якою хотілося б провести решту життя. Хто ж знав, що решта життя може виявитися такою короткою? Наступного ранку до їхнього банку вдираються грабіжники, а коли відчувають небезпеку від поліції, що наближається, беруть дівчину у заручники та тікають. Вперше в житті Нейтан наважився скористатися своєю особливістю. Він безстрашно вирушає у погоню за злочинцями аби якнайшвидше звільнити свою кохану. Криваве місиво його може налякати, але біль точно не зупинить.

«Небезпечний рейс»

Flight Risk, режисер Мел Гібсон, у головних ролях Марк Волберг, Тофер Грейс, Мішель Докері, на головному фото

Агентку ФБР Меделін Харріс (Мішель Докері) звинувачують у співпраці з головою мафії. Аби довести свою непричетність, вона має доправити на допит свого інформатора Уїнстона (Тофер Грейс). На них чекає непроста дорога, що включає переліт з Аляски до Нью-Йорка на невеликому одномоторному літаку. Меделін і сама могла б сісти за штурвал, бо має відповідний досвід та кваліфікацію – вона маршал авіації. Однак керуватиме літаком Деріл Бут (Марк Волберг). У польоті стає зрозуміло, що він найманець, якому заплатили за вбивство цінного свідка. Трилер зняв дворазовий володар премії «Оскар» за кращий фільм та кращу режисуру Мел Гібсон («Хоробре серце»). Сценарій написав Джаред Розенберг, для якого даний фільм є дебютом. У 2020 році робота Розенберга потрапила до списку кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду. Виконання головної ролі довірили Марку Волбергу, який за свою 35-річну кар’єру встиг знятися у понад 100 фільмах.

«Найпрудкіший Індіан»

The World's Fastest Indian, 2005, режисер Роджер Дональдсон, у головній ролі Ентоні Гопкінс

Картина заснована на реальних подіях. Стрічка створена Роджером Дональдсоном, який зняв такі фільми як «Заколот на Баунті», «Немає виходу» та «Пік Данте».

Стрічка розповідає історію легендарного мотогонщика Бертрана «Берта» Монро, який все життя вдосконалював свій улюблений мотоцикл Indian Scout 1920 року. Живучи у маленькому новозеландському містечку, він мріє встановити світовий рекорд швидкості. Попри вік й скептицизм оточення, Берт вирушає в США, щоб взяти участь у знаменитих швидкісних заїздах на соляних рівнинах Бонневіля і кинути виклик законам фізики та власним обмеженням.

У головній ролі – лауреат премії «Оскар» Ентоні Гопкінс. Також у стрічці зіграли Даян Ледд («Дикі серцем»), Волтон Гоггінс («Джанго вільний») та інші.