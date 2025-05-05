Що почути та побачити у Львові
Куди варто піти з 5 до 11 травня0
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Традиційно у Львові гратимуть вистави, звучатиме музика. Щоб не загубитись у розмаїтті подій, пропонуємо ті, які точно не варто пропустити.
5 травня, понеділок
Балет-біографія «Леся»
Балет «Леся» (на головному фото) українського балетмейстера Артема Шошина, чия вистава «Тіні забутих предків» добре відома львів’янам, розповість про життя і творчість Лесі Українки. Провідні партії виконують зірки українського балету Наталія Мацак та Сергій Кривоконь. Балет створено на музику композитора-романтика Франца Шуберта.
Львівська опера, 19:00
6 травня, вівторок
Концерт «Органне відеошоу»
Музика оживає на стінах Органного, стає кольором і формами у концерті, де поєднуються орган і відеоарт. Нові візуалізації від Євгена Червоного та класика, що вражає, у виконанні органістки Світлани Позднишевої.
Виконавці:
- Світлана Позднишева – орган
- Євген Червоний – віджей
Програма:
- Ганс-Андреа Штамм – «Мандала»
- Томас Аберг – «У саду: морозний ранок»
- Святослав Луньов – «Апокрифи»
- Віктор Гончаренко – «Чакона»
- В'ячеслав Назаров – Токата з «Білої симфонії»
- Петеріс Васкс – «Мандрівник»
- Ганс-Андре Штамм – «Токата Гаеліка», «Під зоряним небом»
Львівський органний зал, 22:00
7 травня, середа
Показ фільму «Нескінченність за Флоріаном»
Напередодні свого 90-річчя український архітектор Флоріан Юр’єв отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — «Летючу тарілку» на Либідській площі в Києві. Тепер тут має постати черговий торговельний центр. За допомогою молодих архітекторів і активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну оборудку. Разом вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими посадовцями та скандальними забудовниками. Режисер Олексій Радинський
Jam Factory Art Center, 18:30
8 травня, четвер
Концерт «Фантазії для голосу та контрабасу»
Фантазії для голосу та контрабасу – камерний концерт, де старовинні українські пісні про кохання, весілля й війну звучатимуть по-новому, крізь голос, контрабас і духову палітру традиційних інструментів. У програмі – авторські інтерпретації автентичних пісень, пісні-посвяти тим, кого любимо, вплетені в поетичне полотно текстів Івана Франка, Мар’яни Савки та Катерини Міхаліциної.
Виконавці:
- Марія Онещак, акторка театру Курбаса, співачка, співзасновниця гурту «Курбаси»
- Артем Каменков, контрабасист «INSO-Львів», учасник гуртів «Курбаси» та «Пиріг і Батіг»
- Максим Бережнюк, виконавець на традиційних духових інструментах, учасник гуртів «Хорея Козацька», «The Doox», «Kyiv Ethno trio», «BALAMUTY»
Театр ім. Л. Курбаса, 18:00
9 травня, п’ятниця
Балет «Соляріс»
Нова вистава Львівської опери «Соляріс». Музику до балету створив Олександр Родін. «Балет “Соляріс” став для мене не просто знаковим етапом у творчості та світогляді, а й справжнім відкриттям – і музичним, і філософським. Питання, які порушує Станіслав Лем у своєму романі, дуже захопили мене. Роль людини у Всесвіті, її здатність сприймати та приймати нове чи невідоме, межі нашого розуміння та суть нашого буття – усе це знайшло відгук у музиці цього балету», ‒ розповідає композитор.
Автор лібрето та режисер-постановник Василь Вовкун розповів, що нова премʼєра, реалізована у рамках творчої програми «Український прорив», порушуватиме важливі питання про людське буття, любов та відповідальність.
«Своєю постановкою Львівська опера намагатиметься переконати себе і переконати всіх, хто дивитиметься балет О. Родіна “Соляріс”, про єдність Всесвіту, в якому любов є найвищою ціннісною категорією не тільки життя, а й безсмертя», ‒ говорить він.
Львівська Національна Опера, 18:00
10 травня, субота
Вистава «Ціна світла»
Вистава «Ціна світла» створена за віршами американської поетки Аманди Ґорман. В основі вистави ‒ добірка віршів із книги Аманди Ґорман Call Us What We Carry.
«Глибоко структурована поезія Ґорман, написана під час пандемії, – це як мандрівка за море крізь припливи та відпливи історичних хвиль. Вона проливає світло на тріумфи й трагедії, які зробили нас тими, ким ми є, водночас виписуючи шляхи до тих, ким ми можемо бути», – вважають у театрі.
Важливо, що вірші Ґорман вперше перекладені українською та вперше в світі звучать на театральній сцені.
Оскільки в Україні ці тексти ніколи не були видані, познайомитись з ними українською можна лише під час вистави.
Театр ім. Л. Курбаса, 18:00
11 травня, неділя
Neon Assembly
Яскраве та імерсивне кіберпанк-дійство. Під неоновими вогнями Найт-Сіті високі технології переплітаються з низьким життям. Стань на бік жадібних корпорацій або безжальних банд, збережи свою людяність у світі імплантів та аргументацій, наважся підключитися до мережі ‒ або обери власний шлях.
- Настільні рольові ігри для дослідження кіберпанк-світу та його сюжетів.
- Тематичні настілки.
- Квести та інші активності.
Lem Station, 11:00