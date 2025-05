Традиційно у Львові гратимуть вистави, звучатиме музика. Щоб не загубитись у розмаїтті подій, пропонуємо ті, які точно не варто пропустити.

5 травня, понеділок

Балет-біографія «Леся»

Балет «Леся» (на головному фото) українського балетмейстера Артема Шошина, чия вистава «Тіні забутих предків» добре відома львів’янам, розповість про життя і творчість Лесі Українки. Провідні партії виконують зірки українського балету Наталія Мацак та Сергій Кривоконь. Балет створено на музику композитора-романтика Франца Шуберта.

Львівська опера, 19:00

6 травня, вівторок

Концерт «Органне відеошоу»

Музика оживає на стінах Органного, стає кольором і формами у концерті, де поєднуються орган і відеоарт. Нові візуалізації від Євгена Червоного та класика, що вражає, у виконанні органістки Світлани Позднишевої.

Виконавці:

Світлана Позднишева – орган

Євген Червоний – віджей

Програма:

Ганс-Андреа Штамм – «Мандала»

Томас Аберг – «У саду: морозний ранок»

Святослав Луньов – «Апокрифи»

Віктор Гончаренко – «Чакона»

В'ячеслав Назаров – Токата з «Білої симфонії»

Петеріс Васкс – «Мандрівник»

Ганс-Андре Штамм – «Токата Гаеліка», «Під зоряним небом»

Львівський органний зал, 22:00

7 травня, середа

Показ фільму «Нескінченність за Флоріаном»

Напередодні свого 90-річчя український архітектор Флоріан Юр’єв отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — «Летючу тарілку» на Либідській площі в Києві. Тепер тут має постати черговий торговельний центр. За допомогою молодих архітекторів і активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну оборудку. Разом вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими посадовцями та скандальними забудовниками. Режисер Олексій Радинський

Jam Factory Art Center, 18:30

8 травня, четвер

Концерт «Фантазії для голосу та контрабасу»

Фантазії для голосу та контрабасу – камерний концерт, де старовинні українські пісні про кохання, весілля й війну звучатимуть по-новому, крізь голос, контрабас і духову палітру традиційних інструментів. У програмі – авторські інтерпретації автентичних пісень, пісні-посвяти тим, кого любимо, вплетені в поетичне полотно текстів Івана Франка, Мар’яни Савки та Катерини Міхаліциної.

Виконавці:

Марія Онещак, акторка театру Курбаса, співачка, співзасновниця гурту «Курбаси»

Артем Каменков, контрабасист «INSO-Львів», учасник гуртів «Курбаси» та «Пиріг і Батіг»

Максим Бережнюк, виконавець на традиційних духових інструментах, учасник гуртів «Хорея Козацька», «The Doox», «Kyiv Ethno trio», «BALAMUTY»

Театр ім. Л. Курбаса, 18:00

9 травня, п’ятниця

Балет «Соляріс»

Нова вистава Львівської опери «Соляріс». Музику до балету створив Олександр Родін. «Балет “Соляріс” став для мене не просто знаковим етапом у творчості та світогляді, а й справжнім відкриттям – і музичним, і філософським. Питання, які порушує Станіслав Лем у своєму романі, дуже захопили мене. Роль людини у Всесвіті, її здатність сприймати та приймати нове чи невідоме, межі нашого розуміння та суть нашого буття – усе це знайшло відгук у музиці цього балету», ‒ розповідає композитор.

Автор лібрето та режисер-постановник Василь Вовкун розповів, що нова премʼєра, реалізована у рамках творчої програми «Український прорив», порушуватиме важливі питання про людське буття, любов та відповідальність.

«Своєю постановкою Львівська опера намагатиметься переконати себе і переконати всіх, хто дивитиметься балет О. Родіна “Соляріс”, про єдність Всесвіту, в якому любов є найвищою ціннісною категорією не тільки життя, а й безсмертя», ‒ говорить він.

Львівська Національна Опера, 18:00

10 травня, субота

Вистава «Ціна світла»

Вистава «Ціна світла» створена за віршами американської поетки Аманди Ґорман. В основі вистави ‒ добірка віршів із книги Аманди Ґорман Call Us What We Carry.

«Глибоко структурована поезія Ґорман, написана під час пандемії, – це як мандрівка за море крізь припливи та відпливи історичних хвиль. Вона проливає світло на тріумфи й трагедії, які зробили нас тими, ким ми є, водночас виписуючи шляхи до тих, ким ми можемо бути», – вважають у театрі.

Важливо, що вірші Ґорман вперше перекладені українською та вперше в світі звучать на театральній сцені.

Оскільки в Україні ці тексти ніколи не були видані, познайомитись з ними українською можна лише під час вистави.

Театр ім. Л. Курбаса, 18:00

11 травня, неділя

Neon Assembly

Яскраве та імерсивне кіберпанк-дійство. Під неоновими вогнями Найт-Сіті високі технології переплітаються з низьким життям. Стань на бік жадібних корпорацій або безжальних банд, збережи свою людяність у світі імплантів та аргументацій, наважся підключитися до мережі ‒ або обери власний шлях.

Настільні рольові ігри для дослідження кіберпанк-світу та його сюжетів.

Тематичні настілки.

Квести та інші активності.

Lem Station, 11:00