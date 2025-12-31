у спУ список потрапив фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки»

Американське профільне видання Variety визначило 29 найкращих документальних фільмів 2025 року. Серед них – дві українські стрічки про війну в Україні.

Зокрема, у список найкращих документалок потрапив фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Інший фільм – «Простий солдат» режисера Артема Рижикова, який приєднався до ЗСУ та документує війну зсередини.

Обидва фільми Variety називає важливим документуванням самої природи війни та вільного життя, з якого Росія вирвала народ України.

Раніше фільм режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» опинився на другому місці в добірці п'ятдесяти найкращих фільмів 2025 року у Великій Британії за версією The Guardian. Крім цього, фільм претендує на «Оскар» у категорії «документальний повнометражний фільм».