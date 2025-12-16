Американська кіноакадемія оприлюднила короткі списки майбутньої премії «Оскар» у 12 категоріях. До списків потрапили українські фільми «2000 метрів до Андріївки» та «Я померла в Ірпені». Серед короткометражних фільмів є картина «Камінь ножиці папір» про війну в Україні з українським актором Олександром Рудинським. Також у французькому анімаційному короткометражному фільмі «Сором’язливість дерев» однією зі співрежисерок є українка Софія Чуйковська.

Стрічка Мстислава Чернова продовжує боротьбу за премію американської кіноакадемії у категорії «документальний повнометражний фільм». Також вона претендувала на категорію «найкращий міжнародний фільм», проте туди вона не потрапила.

Стрічка показує боротьбу Третьої штурмової бригади за визволення Андріївки, крихітного села під Бахмутом, яке стало ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року.

Анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої претендує на нагороду в категорії «анімаційний короткометражний фільм».

«У ранок повномасштабного вторгнення я та мій хлопець прийняли рішення поїхати до Ірпеня, аби бути разом з його батьками. Мені важко чітко відновити хронологію тих днів, мозок блокує спогади, стирає з пам'яті Єдине що я знаю напевне – з кожним днем все стрімко ставало гірше. Іноді мені здається, що я померла в Ірпені», – йдеться в описі картини.

Британський фільм Франца Бьома «Камінь ножиці папір» розповідає про один з епізодів російсько-української війни та знятий за мотивами реальних подій. В головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський. Режисер познайомився з нашим військовим Іваном, коли той приїхав на навчання в Британію. На початку повномасштабної війни він мусив захищати бункер, в якому його тато-хірург оперував поранених.

Претенденти на категорію «найкращий документальний фільм

Претенденти на категорію «найкращий короткометражний фільм»

«Автокар»

«Метелик»

«Картон»

«Éiru»

«Вічнозелений»

«Дівчина, яка плакала перлами»

«Hurikán»

«Я померла в Ірпені»

«Нічні черевики»

«Граючи в Бога»

«Привид квінти»

«Пенсійний план»

«Сором'язливість дерев»

«Сніговий ведмідь»

«Три сестри»

Інші категорії, шортлісти в яких опублікували: «Документальний короткометражний фільм», «Грим і зачіски», «Музика (оригінальний саундтрек)», «Оригінальна пісня», «Ігровий короткометражний фільм», «Звук», «Візуальні ефекти». Повний перелік представлений на сайті премії. Оголошення номінантів на премію відбудеться 22 січня 2026 року.

На головному фото – кадр з фільму «2000 метрів до Андріївки»