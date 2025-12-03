Фільм про російську журналістику переміг на Gotham Awards 2025 картину Чернова
Оголошені переможці кінопремії, яка відзначає незалежне кіно
Відбулася 35-та церемонія вручення американської премії Gotham Awards 2025 року, яка відкриває сезон кінонагород у США. Серед номінантів був представлений документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Проте він поступився картині американської режисерки Джулії Локтєв «Мої небажані друзі: Частина I – Останні ефіри в Москві». Ця 5-годинна стрічка була представлена на Берлінале та розповідає про нібито незалежну російську журналістику перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
Джулія Локтєв народилась в СРСР, проте у 9 років емігрувала з батьками до США. Щоб зняти свій фільм вона прилетіла до Москви наприкінці 2021 року, де спілкувалась з журналістами телеканалу «Дождь», «Независимой газети» тощо.
Нагадаємо, «2000 метрів до Андріївки» розповідає про український контрнаступ 2023 року, коли бійці 3-ї окремої штурмової бригади проходили через лісопосадку, щоб звільнити село Андріївка від російських окупантів. Фільм представлятиме Україну на «Оскарі».
Також у цій номінації були представлені:
- «BLKNWS: Terms & Conditions», реж. Келіл Джозеф
- «The Perfect Neighbor», реж. Гіта Гандбір
- «Put Your Soul on Your Hand and Walk», реж. Сепідех Фарсі.
Найкращим фільмом стала «Одна битва за іншою» Тома Пола Андерсона. Найкращим міжнародним фільмом – «Просто нещасний випадок» Джафара Панахі. Він же і став найкращим режисером.