Відбулася 35-та церемонія вручення американської премії Gotham Awards 2025 року, яка відкриває сезон кінонагород у США. Серед номінантів був представлений документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Проте він поступився картині американської режисерки Джулії Локтєв «Мої небажані друзі: Частина I – Останні ефіри в Москві». Ця 5-годинна стрічка була представлена на Берлінале та розповідає про нібито незалежну російську журналістику перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Джулія Локтєв народилась в СРСР, проте у 9 років емігрувала з батьками до США. Щоб зняти свій фільм вона прилетіла до Москви наприкінці 2021 року, де спілкувалась з журналістами телеканалу «Дождь», «Независимой газети» тощо.

Нагадаємо, «2000 метрів до Андріївки» розповідає про український контрнаступ 2023 року, коли бійці 3-ї окремої штурмової бригади проходили через лісопосадку, щоб звільнити село Андріївка від російських окупантів. Фільм представлятиме Україну на «Оскарі».

Також у цій номінації були представлені:

«BLKNWS: Terms & Conditions», реж. Келіл Джозеф

«The Perfect Neighbor», реж. Гіта Гандбір

«Put Your Soul on Your Hand and Walk», реж. Сепідех Фарсі.

Найкращим фільмом стала «Одна битва за іншою» Тома Пола Андерсона. Найкращим міжнародним фільмом – «Просто нещасний випадок» Джафара Панахі. Він же і став найкращим режисером.