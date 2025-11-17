Фільм «Я померла в Ірпені» отримав більше 25 відзнак на топових світових кінофестивалях

Анімаційний документальний фільм «Я померла в Ірпені» української режисерки Анастасії Фалілеєвої отримав європейську премію Emile, як найкращий анімаційний короткометражний фільм 2025.

Emile Awards — це європейська анімаційна премія, створена для визнання найкращих досягнень у сфері анімації. Її заснувала Європейська асоціація анімації, а назву премія отримала на честь двох піонерів анімації — Еміля Рейно та Еміля Коля. Вперше церемонія відбулася у 2017 році. Метою нагороди є підтримка та популяризація європейської анімації в усіх її формах: від повнометражних фільмів і серіалів до короткометражок, студентських робіт та технічних спеціальностей.

Emile Awards вирізняється тим, що відзначає не лише готові фільми, а й окремі аспекти виробництва — анімацію персонажів, дизайн, звук, сценарій та інші складові. Премія стала важливою платформою для визнання професіоналів анімаційної індустрії по всій Європі й часто її називають «європейським Оскаром» у світі анімації.

У 2025 церемонія нагородження Emile проходила в Талліні, Естонія, в рамках кінофестивалю Pöff shorts.

Цього року у категорії Best of the Best (короткий метр) були номіновані:

I Died in Irpin (Україна / Чехія / Словаччина), реж. Анастасія Фалілеєва

Beautiful Men (Бельгія / Нідерланди / Франція) (минулорічний номінант на Оскар)

Butterfly (Франція)

Wander to Wonder (Нідерланди / Франція / Бельгія / Великобританія) (минулорічний номінант на Оскар)

«Росія постійно намагається вигнати нас із нашої землі. І цілком очевидно, що вона чекає слушного моменту, щоб зробити те саме з Естонією. Але я не поїду. Я залишуся в Україні до кінця. До кінця війни, до кінця України або до мого власного кінця. У 2027 році ми святкуватимемо 100 років української анімації, яка була по-справжньому «вільною» від колоніального режиму менше ніж тридцять років. І я запрошую вас долучитися до цього святкування — щоб знову стати разом, об’єднати наші зусилля проти справжнього зла, вести неприємні, але необхідні розмови та залишатися вірними собі. Давайте не плутати, хто є жертвою, а хто — агресором», — зазначила Анастасія Фалілеєва.

Трофей Emile Awards 2025 справді особливий. Він був створений в Естонії, країні приймаючій цьогорічну церемонію, у всесвітньо відомій студії Nukufilm. Статуетка віддає шану фільму NAIL (укр. «Гвіздок») режисера Хейно Парса та святкуванню 100-річчя одного з двох піонерів естонської анімації, які заклали фундамент для всесвітньо визнаної студії Nukufilm. Нагорода, названа THE NAIL, також була виготовлена вручну у студії Nukufilm.

Фільм «Я померла в Ірпені» отримав більше 25 відзнак на топових світових кінофестивалях, 6 з нагород є оскар-кваліфікаційними, а саме: Clermont-Ferrand short film festival, Cinanima, Fest Anča, BIAF, Manchester animation festival, Animest

«У ранок повномасштабного вторгнення я та мій хлопець прийняли рішення поїхати до Ірпеня, аби бути разом з його батьками. Мені важко чітко відновити хронологію тих днів, мозок блокує спогади, стирає з пам'яті Єдине що я знаю напевне – з кожним днем все стрімко ставало гірше. Іноді мені здається, що я померла в Ірпені», – йдеться в описі картини.