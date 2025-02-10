Фільм «Я померла в Ірпені» є документальною анімацією

Українська режисерка Анастасія Фалілеєва отримала нагороду за найкращий анімаційний фільм на міжнародному кінофестивалі короткого метру у Клермон-Феррані (Festival du court métrage de Clermont-Ferrand). Цей фестиваль є найбільшим в світі та найпрестижнішим майданчиком для короткометражного кіно.

«Цей тонкий фільм глибоко зворушує та кидає виклик традиційним установкам. Він занурює нас у подорож, яка досліджує емоційний, фізичний та духовний досвід переживання війни, як з особистого фокусу, так і з ширшої суспільної перспективи», – зазначили члени журі фестивалю у своєму стейтменті.

«Ця нагорода є важливою для всієї української кіноіндустрії, не лише для анімаційної галузі», – наголосила у своєму відеозверненні режисерка Анастасія Фалілеєва.

Фільм «Я померла в Ірпені» є документальною анімацією. Він вже брав участь у найпрестижнішому анімаційному фестивалі в Ансі, Франція (Annecy International Animation Film Festival), а також минулого року фільм було кваліфіковано на «Оскар-2026» після перемоги на Корейському фестивалі Bucheon International Animation Festival.

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«У ранок повномасштабного вторгнення я та мій хлопець прийняли рішення поїхати до Ірпеня, аби бути разом з його батьками. Мені важко чітко відновити хронологію тих днів, мозок блокує спогади, стирає з пам'яті Єдине що я знаю напевне – з кожним днем все стрімко ставало гірше. Іноді мені здається, що я померла в Ірпені», – йдеться в описі картини.

Анастасія Фалілеєва відома глядачеві завдяки анімаційному серіалу «Пес Патрон». А також її фільми беруть участь у великих кінофестивалях. Її мистецька практика будується здебільшого навколо аналогових анімаційних технік та розвитку і підтримці стоп-моушен анімації що на жаль на межі зникнення в Україні.