Фільм розповідає історію трьох українських квір-персон

Український документальний фільм «Королеви радості» режисерки Ольги Гібелінди увійшов до конкурсної програми Newcomers на Міжнародному фестивалі документального кіно в Салоніках (Thessaloniki International Documentary Festival, TIDF), одному з найпрестижніших документальних світових кінофорумів. Фільм буде змагатися за Golden Alexander, головну нагороду секції Newcomers.

«Королеви радості" — це фільм про самопізнання, особисту свободу та силу спільноти. Він розповідає історію трьох українських квір-персон: Монро, транс-жінки та ікони української квір-сцени, Артура Озерова аkkа Aura, дрег-артиста та військового, Олександра Даніліна аkka Marlen Scandal, легендарної постаті української дрег-культури.

У часи повномасштабної війни вони об’єднуються, щоб організувати благодійне дрег-шоу на підтримку України та її захисників, доводячи, що мистецтво та культура можуть бути потужною зброєю опору та солідарності.

Ольга Гібелінда – українська режисерка та продюсерка. Її документальні фільми висвітлюють важливі суспільні питання.

«Королеви радості» – її дебют у повнометражному документальному кіно. У стрічці Ольга поєднує художню чутливість із документальною точністю. Вона прагне донести історії своїх героїв до широкої аудиторії, спонукаючи до діалогу про ідентичність, самовираження та право бути собою.

«"Королеви радості" для мене особисто, це висловлювання про сміливість бути собою, про пошук надії, та про те, що справжня краса народжується у свободі. Це фільм для всіх, бо в кожного з нас є своя боротьба – за ідентичність, за любов, за право голосу в цьому світі. У найтяжчі часи нас об’єднує не лише спільний біль, а й незламна гідність, здатність радіти, творити, любити. Це історія про тих, хто, попри війну, обирає життя у всіх його кольорах», – говорить режисерка Ольга Гібелінда.

«Королеви радості» створено у копродукції України, Франції та Чехії. Продюсеркою фільму стала Іванна Хіцінська.

«"Королеви радості" – це більше, ніж просто історія про українську дрег-сцену. Це фільм про гідність, боротьбу та право бути собою, незалежно від викликів, з якими стикається людина. Фільм демонструє, що українська LGBTQ+ спільнота є невід'ємною частиною суспільства та активно підтримує країну у найважчі часи. Тому єдине що має значення у часи війни, це те по яку сторону ти воюєш, а не як одягаєшся чи кого кохаєш», – говорить вона.

Участь фільму «Королеви радості» у конкурсі одного з найвпливовіших документальних кінофестивалів світу є визнанням значущості українських історій на міжнародній арені.