Віталій Ажнов у ролі Казимира Малевича

Український байопік «Малевич» покажуть на Мюнхенській конференції з безпеки. 15 лютого 2025 року на Munich Security Conference відбудеться прем’єра історичної драми «Малевич» режисерки Дар’ї Онищенко.

Фільм розповідає про боротьбу Казимира Малевича за мистецьку свободу та його протистояння радянському режиму. Це калейдоскоп подій із життя всесвітньо відомого українського художника, який наодинці бореться з тоталітарною владою за право створювати «вільне» мистецтво, повідомляє Держкіно.

Головні ролі у фільмі зіграли українські актори Віталій Ажнов, Христина Федорак, Марина Кошкіна (яка здобула «Золоту Дзиґу» за головну роль у попередньому фільмі Дарʼї Онищенко «Забуті»), а також актор Олександр Новіков. Також у стрічці зіграли Олексій Горбунов та Ірма Вітовська. Епізодичні ролі зіграли актори Олександр Рудинський, Марія Рудинська, Наталія Васько, Ніна Ніжерадзе, Віктор Сарайкін та Сергій Смеян.

«Малевич» – історія провокативного митця. Навколо його знаменитого «Чорного Квадрату» до сих пір точиться багато пліток і суперечок: хтось вважає картину геніальною, хтось і по сьогодні, каже, що це бездарність. Проте, саме ця картина змінила розвиток світового художнього мистецтва.

У межах MSC 2025 відбудеться низка українських подій, що акцентують увагу на ролі культури в протидії російській агресії та гібридній війні. Показ «Малевича» стане частиною цієї ініціативи, наголошуючи на важливості культурної спадщини у світовому дискурсі про безпеку.

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«Поле культури є частиною боротьби, і справедливість щодо культурної спадщини відіграє важливу роль у розумінні сталого миру, перш за все для України, але і для всього світу. Тому нам важливо пояснювати, чому Казимир Малевич є частиною української культури, як і багато інших імен, які росія апропріювала століттями», – коментує креативна продюсерка Тетяна Філевська.

В українських кінотеатрах фільм з’явиться вже у травні.