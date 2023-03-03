Казимира Малевича визнали українським художником-супрематистом

Музей Стеделік в Амстердамі визнав художника-авангардиста Казимира Малевича українським митцем. У музеї зберігається приблизно 200 робіт Казимира Малевича, що є однією з найповніших колекцій у світі. Раніше художника з Києва позначали як російського.

Про рішення музею Стеделіка повідомили на їхньому сайті у середу, 1 березня. Художнику-супрематисту Казимир Малевич повернули статус українця, оскільки народився в Києві.

«Ми зараз спілкуємося щодо Малевича – він народився в Україні, його батьки польського походження. Ця інформація вже була змінена в текстах на стінах музею та на сторінках веб-сайтів і буде включена в майбутні повідомлення», – повідомив представник музею Стеделік в Амстердамі.

Казимир Малевич народився 1879 року в Києві, коли місто входило до складу Російської імперії, тому художника помилково вважають російським. При цьому Казимир Малевич був одним з небагатьох художників, який зміг висвітлити в картинах події Голодомору 1932-1933 років.

Зазначимо, що раніше музей Метрополітен в США визнав низку художників українськими. 9 та 10 лютого у прес-службі Метрополітена заявили, що музей визнає українськими художниками Архипа Куїнджі, уродженця Маріуполя, Іллю Рєпіна, який народився в Чугуєві, та Івана Айвазовського, уродженця кримської Феодосії. Раніше митці позначалися як російські, оскільки творили на території Російської імперії. Надалі музей працюватиме над перекваліфікацією митців, які жили на території України чи творили тут.