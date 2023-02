Картина «Червоний захід сонця», автор Архип Куїнджі

Музей мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку визнав художника Архипа Куїнджі українським митцем, тоді як ще у грудні 2022 року його підписували російським художником, повідомило у четвер, 9 лютого, Міністерство культури та інформаційної політики.

«На сайті прибрали слова «artist celebrating both in Russia and Ukraine» (англ. – художник, визнаний в росії та Україні) та визнали, що у березні 2022 року художній музей Куїнджі в Маріуполі знищив авіаудар з боку Росії», – йдеться у повідомленні.

Також у МКІП наводять біографічну довідку про художника з сайту музею, де підкреслюється українське походження Куїнджі.

Куїнджі народився на березі моря в Маріуполі, коли українське місто входило до складу російської імперії. Мінімалістична композиція та драматичне світло, колір і хмари є прикладом стилю художника. На сайті музею сказано, що однією з його улюблених тем була ріка Дніпро.

Наприкінці 1860-х років Куїнджі переїхав до мистецького центру Санкт-Петербурга, де він співпрацював із «Передвижниками», піонерською незалежною виставковою групою. У 1890-х роках викладав пейзажний живопис в Академії красних мистецтв. Звільнений за підтримку студентських протестів, він зрештою заснував власне товариство художників. У березні 2022 року художній музей Куїнджі в Маріуполі знищив російський авіаудар.

Напередодні музей Метрополітен у Нью-Йорку перейменував картину французького імпресіоніста Едгара Дега «Російські танцівниці» на «Танцівниці в українському вбранні».