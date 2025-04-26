Злодій викрав переносний сейф із 200 тис. доларів, 220 тис. євро, ювелірними виробами та іншими цінними речами

У Львові 64-річний чоловік викрав з квартири львів’янина переносний сейф із ювелірними виробами та валютою та майже 20 млн грн. Поліція оперативно затримала підозрюваного завдяки камерам відеоспостереження.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, 24 квітня до поліції звернувся 62-річний львів’янин та повідомив, що з його квартири на вул. Героїв Майдану викрадено переносний металевий сейф із ювелірними виробами, цінними речами та значною сумою валюти.

Поліцейські встановили, що злочинець підібрав ключ та потрапив у квартиру, викрав переносний сейф із понад 200 тис. доларів, 220 тис. євро, ювелірними виробами та іншими цінними речами на майже 20 млн грн.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські розшукали та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився 64-річний львів’янин. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили та вилучили викрадені гроші, коштовності й докази причетності до вчинення злочину. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.5 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.