Богдана Бриня затримали у центрі Львова у січня 2022 року

Личаківський районний суд Львова 19 листопада визнав винним Богдана Бриня з Шептицького у крадіжці в особливо великих розмірах. Засудженому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на дев'ять років та конфіскації всього майна. Крім цього, Богдан Бринь має сплатити 4,5 млн грн матеріальної та моральної шкоди. «Судовий репортер» з посиланням на вирок, повідомляє, що засуджений у січні 2022 року вкрав із кабінету судді Західного апеляційного господарського суду Віри Гриців 4,5 млн грн. Однак, як встановило слідство, гроші належали колишній колезі Марії Хабіб та її доньці.

Згідно з матеріалами справи, Богдан Бринь приблизно о 5:20 18 січня 2022 року виліз по віконній решітці на другий поверх і відтиснув металопластикове вікно службового кабінету, заліз в приміщення, де був сейф. Богдан Бринь підбирав ключі й відчинив сейф, звідки вкрав 50 тис. євро та 100 тис. доларів. Згідно з тодішнім курсом, це становило майже 4,5 млн грн. Через 20 хвилин після крадіжки засудженому вдалось непомітно втекти з кабінету.

Екссуддя Марія Хабіб, якій належать гроші, розповіла, що до 2020 року працювала на посаді судді Західного апеляційного господарського суду. Разом з донькою, перед поїздкою за кордон восени 2021 року, вона вирішила покласти в комірку банку 100 тис. доларів та 50 тис. євро, щоб не залишати їх у дома. Однак коли жінки несли гроші в банк, то забули паспорти. Екссуддя розповіла, що попросила свою подругу та колишню колегу Віру Гриців залишити гроші в неї в кабінеті у сейфі. У січні 2022 року колега зателефонувала їй і повідомила, що гроші вкрали.

Під час судових засідань Богдан Бринь не визнав провину й заявив, що слідчі не мають доказів, що він був у кабінеті судді. Він розповів, що не був працевлаштований офіційно, але його залучали на будівництва як висотника та альпініста. Зокрема, на початку 2022 року він проводив будівельні роботи на 11 об'єктах. На роботу Бринь приїжджав з Шептицького й деколи залишався ночувати в орендованій квартирі з іншими працівниками.

Спочатку Богдан Бринь розповідав, що у день пограбування приїхав на автомобілі Ford о 6:00 год. Однак потім змінив покази й говорив, що приїхав до Львова о 8 чи 9 ранку й пішов на орендовану квартиру. До нього прийшов друг з дружиною та дитиною і попросив відвезти в лікарню. З лікарні він забрав їх приблизно об 11:30 год. За словами Бриня, товариш сказав, що побачив на території лікарні сумку й сказав, що вона лежить біля автомобільних шин. Того ж дня засуджений пішов на територію лікарні й нібито знайшов сумку, в якій були листки паперу й гроші в доларах та євро. Бринь переконував, що про зникнення грошей з суду дізнався з новин в інтернеті.

Також Бринь розповів суду, що 19 січня 2022 року він був біля будівлі Західного апеляційного господарського суду, бо заходив в ломбард біля нього. Засуджений сказав, що того ж дня виграв в казино Grand Hotel 550 тис. грн. Ці гроші йому нібито видали в доларах та євро. Частину грошей Бринь віддав своїй колишній дружині.

Поліція зупинила засудженого 23 січня у центрі Львова через те, що він не мав водійських прав, й відвезла в райвідділок. Чоловік зазначив, що користувався автомобілем своєї подруги.

За словами Бриня, він вирішив розповісти поліцейським про сумку з грошима. Засуджений переконував, що віддав правоохоронцям 96 тис. доларів, які возив з собою в автомобілі. Він звинувачував поліцейських у вимаганні грошей в обмін на те, що його відпустять. Засуджений заявляв, що не крав грошей, але навідріз відмовився розповідати, ким є друг, який розповів йому про сумку. Суд вважає свідчення Бриня непослідовними та суперечливими.

Керівник служби охорони Grand Hotel розповів у суді, що Богдан Бринь мешкав у готелі у січні 2022 року й на рецепції поклав в камеру зберігання велику суму грошей. Однак свідок не знає, чи справді Бринь вигравав таку суму в казино.

З часу затримання Бринь перебував під вартою з можливістю внести 5 млн грн застави. У березні 2022 року він перерахував 100 тис. грн на ЗСУ й просив суд дозволити йому мобілізуватися до територіальної оборони у Львівській області. Однак запобіжний захід не змінювали.

Суд визнав винним Богдана Бриня у крадіжці в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 ККУ) й ув'язнив на дев'ять років. Він має сплатити Марії Хабіб та її доньці моральну й матеріальну шкоду розміром 4,5 млн грн. Крім цього, засуджений має сплатити майже 20 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Додамо, що вперше Бриня притягали до кримінальної відповідальності 2010 року, коли він був неповнолітнім і навчався в професійному училищі. Тоді він з групою хлопців зламував комірчини у підʼїздах та крав чавунні батареї. Тоді Червоноградський міський суд призначив йому три роки умовного позбавлення волі. Після цього Бринь вчиняв адміністративні злочини: його судили за порушення правил водіння транспортних засобів та п'яне водіння. Однак вже у січні 2021 року його судили за крадіжки робочих інструментів з під'їзду незавершеного багатоповерхового будинку та з нежитлового приміщення. Суд звільняв його від відповідальності.

Крім цього, Бринь у липні 2021 року разом із «малознайомим чоловіком, імʼя якого вже не пригадує» викрав два велосипеди. А у грудні 2021 року він відчинив пластикове вікно в підвалі й вкрав звідти пилу по металу та зварювальний апарат. Через кілька днів Бринь вже з іншого підвалу вкрав електроінструменти й продав на ринку. Під час судів він каявся й обіцяв виправитись. Судді звільняли його від покарання.

Колишня дружина Богдана Бриня зверталася до поліції через домашнє насильство: у жовтні 2021 року він погрожував їй фізичною розправою. Жінка подала позов на розлучення й 14 січня 2022 року, за чотири дні до пограбування кабінету судді, Червоноградський міський суд розірвав шлюб й призначив зобов'язав Бриня виплачувати аліменти на двох дітей.