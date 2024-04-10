Грабіжники заховали викрадені гроші у рюкзак

У вівторок, 9 квітня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести по майже мільйону гривень застави львів'янам Віктору Тимощенку та Юрію Білоусу, яких підозрюють у пограбуванні банку «Південний», що на Володимира Великого, 34. Інформацію про запобіжний захід ZAXID.NET підтвердили у прес-службі Львівської обласної прокуратури. Чоловіків підозрюють у викраденні майже 86 млн грн та дорогоцінних металів. Завдяки камерам спостереження поліція затримала грабіжників одразу після злочину. У суді один з підозрюваних сказав, що не грабував банк, а рюкзак з грошима знайшов під кущами.

Згідно з матеріалами справи, які можна знайти у судовому реєстрі, грабіжники потрапили у приміщення банку 24 березня, приблизно 23:46. Їм вдалося відкрити металеві сейфи й викрасти 250 тис. грн, понад 2,1 млн доларів, майже 77 тис. євро, 530 фунтів стерлінгів. Загалом чоловіки завдали матеріальної шкоди на майже 85 млн грн. Правоохоронці ще встановлюють точну суму збитків, оскільки грабіжники викрали і ювелірні прикраси.

Один зі слідчих зазначив, що грабіжники вийшли з банку приблизно 6:50. Зловмисники втекли на автомобілі Opel Record. Патрульна поліція Львівської області повідомляла, що отримала орієнтування, як шукати грабіжників, приблизно о 7:00. Один з екіпажів поліції помітив втікачів. Їх вдалося наздогнати на вулиці Городоцькій. Чоловіки мали з собою награбоване, радіостанцію, пінцети, ножі, свердло, ліхтарики, рукавички, балаклави та засоби для відкриття замків.

Адвокат одного з підозрюваних розповів у суді, що його підзахисний виховує маленьку дитину, є ФОПом [однак у матеріалах справи йдеться, що чоловік не працює], членом громадської організації «Вулиця наша» та займався волонтерством. Сам підозрюваний своєї вини не визнав і просив зменшити розмір застави. Чоловік запевняв, що рюкзак з грошима знайшов під кущами.

Суд обрав Віктору Тимощенку та Юрію Білоусу у вигляді тримання від вартою з можливістю внести по майже мільйону гривень застави. Крім цього, суд арештував майно одного з підозрюваних. Зазначимо, що двох львів'ян підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 ККУ). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.