Затримані не мають жодного стосунку до військових

У понеділок вранці, 25 березня, у Львові оперативно затримали двох грабіжників, які намагались пограбувати банк на вулиці Володимира Великого. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

«Сьогодні о 07:00 усі екіпажі поліцейських Львова та області отримали орієнтування про крадіжку з банку на вулиці Володимира Великого», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Поліцейським було відомо, що двоє чоловіків у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста. Усі екіпажі вирушили на пошуки.

«Один із наших екіпажів помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Проте, за декілька хвилин, особи покинули транспортний засіб на вулиці Городоцькій. Відпрацьовуючи зазначений район, інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом», – повідомили деталі у патрульній поліції.



Затримані мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У патрульній поліції наголосили, що затримані не мають жодного стосунку до військових, окрім елементів одягу.