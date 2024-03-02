Затриманим виявився 28-річний житель Запоріжжя

У Львові поліцейські оперативно затримали 28-річного чоловіка, який пограбував ювелірний магазин у центрі міста. Йому загрожує до десяти років тюрми. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 1 березня, близько 15:15, в одному з магазинів на проспекті Свободи у Львові, чоловік, погрожуючи персоналу, заволодів ювелірними виробами та втік.

«Працівниця закладу не розгубилася та скористалася тривожною кнопкою. За лічені хвилини прибули співробітники Управління поліції охорони, виявили зловмисника, затримали та передали слідчим», – розповіли деталі у поліції.

Затриманим виявився 28-річний житель Запоріжжя. У поліції не уточнили, який саме ювелірний магазин він пограбував, однак ZAXID.NET із власних джерел стало відомо, що це магазин «Амфора», що на проспекті Свободи, 25.

Слідчі повідомили 28-річному жителю Запоріжжя про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.