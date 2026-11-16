Люди вшановують памʼять жертв стрілянини на площі Ринок у Кракові

Тіло 24-річного Міхала Оксінського, який влаштував стрілянину у центрі Кракова, не будуть ховати державним коштом, якщо його не заберуть родичі. Натомість місто розглядає варіант віддати тіло краківського стрільця на дослідження в університет, повідомив у понеділок, 16 листопада, мер Кракова Лукаш Гібала, передає Polsat News.

За словами Гібали, якщо після завершення необхідних прокурорських процедур родичі Міхала Оксінського не звернуться до правоохоронців, щоб забрати його тіло, Краківський міський центр соціального забезпечення не візьме на себе відповідальність за його поховання. Остаточне рішення буде за родичами Оксінського.

Якщо краківського стрільця відмовляться ховати, місто готове передати його тіло до Медичного коледжу Ягеллонського університету для досліджень. За словами Лукаша Гібали, він звʼяжеться з коледжем, щоб дізнатися, чи заклад зацікавлений у пропозиції.

Зазначимо, 16 листопада у селі Вашнюв Свентокшиського воєводства відбулися похорони батьків та сестри Міхала Оксінського, який той вбив у себе вдома. Водночас, як повідомив керівник краківського відділення Національної прокуратури, ніхто з членів родини загиблих не висловив бажання організувати похорон стрільця. У разі відмови всіх родичів, за правилами, тіло мав би ховати муніципалітет, де померла людина.

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Нагадаємо, 7 листопада Міхал Оксінський у бронежилеті та з вогнепальною зброєю вʼїхав на чорному авто Subaru на площу Ринок у Кракові та почав хаотично стріляти по натовпу. Внаслідок атаки загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків, ще 15 зазнали поранень. Стан 12 із них оцінюють як важкий.

Після цього стрілець намагався втекти, скоїв ДТП та розпочав перестрілку з поліцейськими. Він встиг підстрелити двох правоохоронців, проте його також поранили та затримали. 9 листопада Міхал Оксінський помер від отриманого поранення у лікарні.

В авто стрільця знайшли карабін DB та пістолети Glock і P99. У поліції повідомили, що частина арсеналу належала його батькові, який мав дозвіл на носіння зброї. Самого батька, а також мати й сестру стрільця виявили мертвими у будинку Міхала О. Зазначимо, що вбита сестра нападника була успішною польською художницею.

За даними правоохоронців, Оксінський не проходив військової служби, працював токарем та мав ультраправі погляди. За словами колишніх однокласників стрільця, він ще зі школи тривожно поводився. Зокрема, він малював картини, на яких зображав себе озброєним терористом, а також заявляв, що хоче скоїти напад на школу.