Внаслідок стрілянини, яку скоїв нападник, загинули шестеро людей

Нападник, який відкрив вогонь по випадкових людях у центрі Кракова, ще під час свого шкільного навчання натякав, що хоче атакувати людей. Зокрема, він малював повішених людей та стверджував, що хоче бути нападником.

Про поведінку 24-річного поляка Міхала О., коли той ще навчався в центрі професійної та безперервної освіти в Островці-Свентокшиському, розповіла репортеру Радіо ESKA одна з його колишніх однокласниць. За її словами, нападник ще в шкільні часи був тихим та мовчазним, але під час уроків він іноді малював малюнки, що зображували насильство.

«Я пам’ятаю одну ситуацію, коли ми сиділи в класі, а він малював картини, і на цих картинах він малював людей, що висять, або когось, хто заходить зі зброєю. Ми запитували його, що це було, і він казав, що це був напад на школу, що там лежать трупи, і що він заходить до школи зі зброєю», – розповіла жінка.

За словами колишньої однокласниці стрільця, він зображував себе озброєним, а також, як заявила жінка, казав, що хоче бути нападником. За її словами, він також розповідав про напад на школу, проте його знайомі не сприйняли цього.

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Колишня однокласниця нападника зазначила, що інші школярі обговорювали малюнки Міхала О., проте не сприймали їх серйозно та жартували. За словами жінки, ніхто з її друзів не був близьким зі стрільцем, а на уроках він здебільшого мовчав.

Винятком, як стверджує жінка, були уроки історії, де він говорив частіше. На її думку, нападник цікавився історією, військовою справою та війною.

Жінка також згадала, що під час дистанційного навчання одного разу на онлайн-урок під'єднався чоловік у старому протигазі. Чи був це Міхал О., чи хтось з його родичів, однокласниця не знала. Вона також не знала, які стосунки у нападника та його родичів.

Теракт у Кракові – як це сталося

7 листопада близько 15:00 у центрі Кракова сталася стрілянина. Нападник на чорному авто Subaru заїхав у пішохідну зону площі Ринок з боку вулиці Славковської та відкрив вогонь з автомата AR-15 по людях і трамваю. Після цього стрілець намагався втекти, а згодом втупив у перестрілку з поліцією.

На відео, оприлюдненому 8 листопада, видно, як стрільця затримує поранений поліцейський. Сам нападник також отримав поранення та був госпіталізований.

Унаслідок нападу загинули 6 людей, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стан 12 постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Що відомо про винуватця стрілянини у Кракові

Правоохоронці встановили особу стрільця, який скоїв теракт у центрі Кракова. Ним виявився 24-річний поляк Міхал О., який проживає у Свентокшиському воєводстві. Він працював токарем та не проходив військової служби.

За даними МВС Польщі, стрілець мав ультраправі погляди. В його авто знайшли кілька одиниць зброї – зокрема, карабін DB та пістолети Glock і P99. Нападник був у бронежилеті й тактичному спорядженні. Зазначається, що частина арсеналу належить батькові нападника, який мав офіційний дозвіл. Самого батька, а також мати й сестру стрільця виявили мертвими у будинку Міхала О.