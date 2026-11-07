Поліцейські знайшли вдома краківського стрільця три тіла

У приватному будинку Міхала О., причетного до стрілянини в Кракові, виявили тіла трьох загиблих. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час робочої наради із представниками силових служб у суботу ввечері, 7 листопада.

За словами очільника польського уряду, інформація про можливих жертв у помешканні нападника надійшла від очільника поліції та міністра внутрішніх справ на основі кадрів, отриманих із дрона. Раніше поліція повідомляла, що терорист жив у місті Островець-Свентокшиський, що у Свентокшиському воєводстві.

«Багато що вказує на те, що ми маємо справу з продовженням цієї трагедії. Мені щойно повідомили, що в будинку нападника, ймовірно, є загиблі люди. Про остаточні висновках говоритимемо після офіційного підтвердження», – зазначив Дональд Туск.

Телебачення TVP Info повідомило, що загиблими є батьки і сестра терориста.

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Сусіди описують сім'ю як звичайну та спокійну, однак зазначають, що підозрюваний останнім часом демонстрував дивну та неспокійну поведінку. Втім, тоді це не викликало у місцевих мешканців достатніх підозр, аби звертатися до правоохоронців.

Як інформував ZAXID.NET, 7 листопада близько 15:00 у центрі Кракова сталася стрілянина. Нападник на чорному авто Subaru заїхав у пішохідну зону площі Ринок з боку вулиці Славковської та відкрив вогонь з автоматичної зброї AR-15 по людям і трамваю. Після цього він намагався втекти, вступивши у перестрілку з поліцією. За кілька хвилин правоохоронці поранили й затримали його на перехресті вулиць Дітля та Страдомської, орієнтовно за 300 метрів від місця першої атаки.

Унаслідок нападу загинули 6 людей, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості, причому стан 12 потерпілих оцінюють як важкий.

Нападником виявився 24-річний громадянин Польщі Міхал О., житель Свентокшиського воєводства, який працював токарем і не проходив військової служби. У його авто виявили кілька одиниць зброї (зокрема карабін DB та пістолети Glock і P99), а сам він був у бронежилеті й тактичному спорядженні. Частина арсеналу належить його батькові, який мав офіційний дозвіл. За даними спецслужб, зловмисник захоплювався ультраправими ідеологіями, наразі правоохоронці з'ясовують його мотиви та перевіряють можливих спільників.