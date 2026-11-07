У Кракові невідомий відкрив стрілянину з автомобіля

У суботу, 7 листопада, на площі Ринок у центрі Кракова сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є шестеро загиблих та 15 поранених. Серед постраждалих – двоє поліцейських. Про це повідомила польська радіостанція RMF24.

Постріли в центрі Кракова пролунали невдовзі після 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). За словами речника пожежної служби Малопольського воєводства Губерта Цеплого, нападник на швидкості їхав авто Subaru чорного чольору з боку вулиці Славковської в напрямку площі Ринок та стріляв по пішоходах. Площа Ринок у Кракові — це серце історичного міста та надзвичайно людне місце, де завжди багато туристів. Як інформують польські медіа, отвори від куль були у вікнах ресторанів, розташованих на ринку, що може свідчити про хаотичну стрілянину нападника.

Після стрілянини на площі Ринок поліція вирушила в погоню за терористом. Правоохоронці поранили його на перехресті вулиць Страдомської та Дітля, за 300 метрів від площі.

Як інформує RMF24, зловмиснику 24 років. Він був одягнений у камуфляжну армійську форму та стріляв у перехожих із карабіна AR-15 – легкої напівавтоматичної гвинтівки виробництва США. За даними поліції, нападник діяв сам.

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Користувачі соцмереж оприлюднили відео затримання стрілка. На відео видно, як поліцейський підбігає до нападника, який лежить на землі, та шість разів стріляє в нього з пістолета, а потім сам падає через поранення. Згодом з’ясувалось, що нападник мав на собі бронежилет, він стріляв у поліцейських навіть лежачи вже на землі.

Відео затримання стрілка оприлюднили у соцмережах очевидці

«Поліцейські, ризикуючи життям, негайно втрутилися. Завдяки їхнім героїчним діям нападника було швидко затримано. Один з офіцерів отримав вогнепальне поранення, інший перебував у дуже важкому стані – три вогнепальні поранення», – сказав міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський.

На наступному відео видно, як перехожі надають першу допомогу поліцейському і нападнику.

Поліція повідомила, що стрілянину влаштував 24-річний громадянин Польщі, мешканець Свентокшиського воєводства. Після затримання його оперують.

Стрілянину прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск: «Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передісторію та всі обставини нападу».

Станом на 16:17 (17:17 за Києвом) відомо, що внаслідок інциденту п’ятеро людей загинули, ще близько десятка дістали поранення, повідомили у поліції.

Головне управління воєводської поліції в Кракові повідомило, що нападник був одягнутий у військову форму, а також «використовував зброю військового зразка». В автомобілі злочинця також виявили велику кількість зброї та боєприпасів та іншу зброю. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що затриманий стрілок не є військовослужбовцем польського війська.

Оновлено о 19:10. Воєвода Малопольський повідомив, що кількість загиблих унаслідок стрілянини зросла до шести, з них четверо жінок і двоє чоловіків.

«У лікарнях триває боротьба за життя постраждалих. Варто наголосити, що серед поранених 12 осіб мають за результатами сортування (тріажу) червоний статус, тобто їхньому життю загрожує небезпека. І, на жаль, мушу повідомити, що загиблих не п’ятеро, а шестеро. Це вже офіційна інформація», – заявив в ефірі Polsat News Малопольський воєвода Ян Кленчар