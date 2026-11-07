Унаслідок нападу загинули 6 людей, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив, що стрілець, який розстріляв людей у центрі Кракова «надихався ультраправою ідеологією». Про це міністр повідомив під час брифінгу о 21:20.

За словами Кервінського, поліція вже через три хвилини після отримання повідомлення про інцидент, відкрила вогонь по терористу. Відразу після поліцейських приїхала швидка допомога і рятувальники. У краківських лікарнях зараз надають допомогу 15 пораненим, з них один – іноземець та двоє поліцейських. Один із поліцейських має три вогнепальні поранення і перебуває у вкрай важкому стані. Також у лікарні оперють самого терориста, його стан оцінюють як важкий. За попередніми даними, він діяв сам.

«Все вказує на те, що злочинець мав дуже-дуже радикальні погляди. У йогго автомобілі знайдено багато одиниць зброї. Нападник стріляв із автоматичної зброї. Він походить із Свентокшиського воєводства, має польське громадянство, йому 25 років, 2002 року народження. Також тривають слідчі дії в будинку, де він мешкав, але з огляду на те, що сталося, ці заходи потребують присутності поліцейських із контртерористичних підрозділів», – розповів міністр МВС Польщі.

«Як я вже казав, усе вказує на те, що він був захоплений ультраправими ідеологіями, хоча це ще підлягатиме перевірці. На місці події і за місцем його проживання працюють як співробітники поліції, так і працівники Агентства внутрішньої безпеки», – додав Марцін Кервінський. Згодом, відповідаючи на питання журналістів Кервінський зазначив, що стрілець однозначно мав радикальні ултранаціоналістичні погляди.

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Як інформував ZAXID.NET, 7 листопада близько 15:00 у центрі Кракова сталася стрілянина. Нападник на чорному авто Subaru заїхав у пішохідну зону площі Ринок з боку вулиці Славковської та відкрив вогонь з автоматичної зброї AR-15 по людям і трамваю. Після цього він намагався втекти, вступивши у перестрілку з поліцією. За кілька хвилин правоохоронці поранили й затримали його на перехресті вулиць Дітля та Страдомської, орієнтовно за 300 метрів від місця першої атаки.

Унаслідок нападу загинули 6 людей, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості, причому стан 12 потерпілих оцінюють як важкий («червоний рівень» за тріажем). Серед поранених є також поліцейські, які брали участь у затриманні.

Нападником виявився 24-річний громадянин Польщі Міхал О. (2002 року народження), житель Свентокшиського воєводства, який працював токарем і не проходив військової служби. У його авто виявили кілька одиниць зброї (зокрема карабін DB та пістолети Glock і P99), а сам він був у бронежилеті й тактичному спорядженні. Частина арсеналу належить його батькові, який мав офіційний дозвіл. За даними спецслужб, зловмисник захоплювався ультраправими ідеологіями, наразі правоохоронці з'ясовують його мотиви та перевіряють можливих спільників.