Під час затримання 24-річний злочинець отримав вогнепальне поранення

Стрілянину на площі Ринок в центрі Кракова влаштував 24-річний громадянин Польщі Міхал О. Про це повідомив польський новинний сайт Onet.

За словами речниці поліції Катажини Цісло, стрілянину в центрі міста влаштував громадянин Польщі. Чоловік не мав при собі документів, однак поліцейські змогли встановити його особу.

Поліція повідомила, що стрільцю 24 роки. Він мешканець міста Островець-Свентокшиський, що у Свентокшиському воєводстві. З власних джерел Onet інформує, що нападник керував автомобілем Subaru, зареєстрованим на його 52-річного батька, який мав дозвіл на 11 одиниць спортивної зброї. Сам Міхал теж мав дозвіл на дві одиниці зброї. Ані батько, ані його син раніше не потрапляли у поле зору поліції. Також відомо, що батько і син були членами місцевого стрілецького клубу. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що затриманий стрілок не є військовослужбовцем польського війська.

Під час затримання правоохоронці поранили чоловіка з вогнепальної зброї, внаслідок чого його госпіталізували. Наразі нападника оперують. Його стан оцінюють як важкий, але стабільний.

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За даними Міністерства закордонних справ України, постраждалих серед громадян України немає

Нагадаємо, вдень у суботу, 7 листопада, у центрі Кракова сталася стрілянина. Нападник відкрив хаотичний вогонь із автомобіля по перехожих. Унаслідок інциденту загинули шестеро людей, ще понад десять дістали поранення, зокрема двоє поліцейських.

Зауважимо, що спочатку повідомляли про двох нападників, однак згодом у поліції Польщі уточнили, що стрілець діяв сам.