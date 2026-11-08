Площа Ринок в Кракові – це серце міста, яке щодня відвідують десятки тисяч туристів з Польщі та всього світу. Тут розташована низка туристичних атракцій – палац, музей Кракова, вежа Ратуші, храми, історичний ринок, кінні екіпажі, а також низка магазинів, кав’ярень та ресторанів.

Вихідні на площі – особливо людні. Саме такий день для теракту обрав краківський стрілок, який 7 листопада о 15:00 заїхав на пішохідну площу на машині та вбив шістьох людей, поранивши ще 15-х. ZAXID.NET поспілкувався з українцями, які в цей час перебували на площі Ринок та мимохіть стали свідками подій.

Що сталося на площі Ринок у Кракові

Постріли в центрі Кракова пролунали приблизно о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Як потім розповів речник пожежної служби Малопольського воєводства Губерт Цеплий, нападник на швидкості їхав авто Subaru чорного кольору з боку вулиці Славковської в напрямку площі Ринок та стріляв у пішоходів. Польські медіа згодом повідомили, що отвори від куль були у вікнах ресторанів, розташованих на Ринку, що може свідчити про хаотичну стрілянину нападника.

Стрілянину влаштував 24-річний громадянин Польщі, мешканець Свентокшиського воєводства Міхал О. Він «використовував зброю військового зразка», йшлося в офіційних повідомленнях.

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Після стрілянини на площі Ринок поліція вирушила в погоню за терористом. Правоохоронці поранили його на перехресті вулиць Страдомської та Дітля, за 300 метрів від площі. Зараз нападник перебуває в лікарні.

Від початку стрілянини до затримання Міхала О. минули лічені хвилини, проте цього часу вистачило, щоб день увійшов в історію Польщі скоєним терактом.

«Я спочатку подумала, що це монтують ярмарок на площі»

Ангеліна Ломакіна з колегами приїхали в Краків близько 14:00. Вони були в місті проїздом з робочого відрядження і ввечері мали їхати в Україну. По приїзді в місто вирішили пообідати в центрі.

«Ми хотіли пообідати в іншому закладі, але там була черга, в другому – теж, тому пішли на площу Ринок в заклад Nakielny, де я раніше бувала. Це мережа, один заклад на Ринку є в кутку, біля нього якраз зупинився зловмисник на машині, а ми були в тому, що з сусідньої сторони квадрату площі, трохи по діагоналі», – розповідає очевидиця, редакторка «Суспільного» Ангеліна Ломакіна.

Українці обідали біля вітрини – великого вікна кафе. Одні сиділи спиною до вулиці, Ангеліна Ломакіна – обличчям. Вона першою зрозуміла, що відбувається щось небезпечне.

«Ми почули звуки, схожі на постріли, але я спочатку подумала, що це, можливо, монтують ярмарок на площі, бо це було схоже на звук молотка. Але це була прямо черга, пострілів 6–10, зараз важко сказати, бо ми тоді були в стані афекту. Коли я вже побачила, що юрба біжить з того кута, де вбили людей (кут площі Ринок та вул. Славковської – ред.), то я одразу помчала до вбиральні, почала кричати колегам, щоб вони теж втікали», – розповідає свідка.

Водночас люди вглибині зали, говорить вона, продовжували сидіти за столиками, коли вона бігла до вбиральні, бо ще не встигли усвідомити, що відбувається. Вже за 5–10 секунд колеги Ангеліни Ломакіної побігли від вікна за нею. Згодом вони казали, що бачили, як персонал закладу теж почав бігти в різні сторони.

«Вони думали, що теж ховатися, але потім одна з колег побачила, як персонал закриває задній вхід, а згодом нам люди в кафе сказали, що вони одразу закрили головний вхід, коли зрозуміли, що відбувається», – розповіла очевидиця.

У своєму дописі про події в Кракові 7 листопада в Threads вона також відзначила працівників, написавши, що вони діяли професійно. У коментарі ZAXID.NET Ангеліна Ломакіна додала, що коли все стихло, офіціант вийшов на вулицю, поспілкувався з поліцейським і відвідувачів ще деякий час не випускали з прихистку.

У вбиральні відвідувачі та персонал закладу Nakielny ховалися близько 10 хвилин, розповіла Ангеліна Ломакіна. Там пострілів вже не було чути. Разом з українцями ховалась сім’я з маленькою дитиною і чоловік з неї вийшов дізнатися, що відбувається на вулиці, а коли повернувся, показав відео, на якому було видно поранених, яким надавали домедичну допомогу.

«Ще через хвилин п’ять ми вийшли з туалету і побачили, як на вулиці намагаються реанімувати двох людей. Це було видно, якщо визирнути з дверей. З різних закладів одразу повибігали офіціанти, почали виносити аптечки. Коли ми вийшли, я особисто побачила два накритих тіла – такими червоними міні-тентами. Все було огороджено, було багато представників поліції, медиків, дві машини пожежників. Також бачила плями крові на бруківці, але, можливо, це могли бути плями від крові коней, їх так само було поранено, це було місце, де вони стояли і чекали на туристів. Була розбита вітрина кафе, ми побачили розкидані меблі», – поділилась Ангеліна Ломакіна.

Поліція, за її словами, прибула на виклик дуже швидко, як і медики, що було чутно за звуком сирен їхніх автомобілів. Також оперативно прилетів медичний гвинтокрил.

Медичний гелікоптер на площі Ринок в Кракові після теракту 7 листопада (фото PAP)

«Родина українців розказала, що повзла під столиками, а потім забігла в магазин»

Ганна Столяр приїхала в Краків до мами, яка зараз живе в Польщі. Вони гуляли старим містом і зайшли в магазин «Бєдронка», що розташований на площі Ринок, ближче до кута з вул. Славковської – буквально біля епіцентру стрілянини. Ганна Столяр каже, що їй пощастило затриматись на касі.

«Якраз коли складали продукти, почали з криками забігати з вулиці люди. Ми якийсь час не могли зрозуміти, що відбувається. А вийти нам вже не дозволили. Двері в магазині закрили й ми десь біля години чекали поки дозволять вийти. Бо, як казав працівник магазину, на вулиці стрілянина та нападника ще ловлять», – написала очевидиця в Threads.

Вона розповіла ZAXID.NET, що серед тих, хто забіг сховатися в магазині, було багато іноземців, вони були сильно налякані, дехто навіть плакав. Також в магазині встигла сховатись родина з Києва, яка приїхала відпочити від вибухів, розповіла Ганна Столяр.

«Вони сиділи в кафе на площі в момент, коли почали стріляти. Казали, що під столиками поповзли і потім забігли в магазин», – додала вона.

Очевидиця каже, що і люди на площі, і персонал магазину відреагували на ситуацію правильно з точки зору правил безпеки.

«Люди з вулиці одразу в магазин забігали, потім магазин закрили на ключ, щоб ніхто не міг увійти. І всі пішли вглиб магазину, подалі від вікон. Єдине, що мене здивувало, що я якось не бачила поліції особливо на площі, ну, як патруль. Подумала про це, бо звикла, що в Латинській Америці, де я проводжу зараз багато часу, її завжди багато на людних площах», – розповіла Ганна Столяр.

Огороджене місце теракту на площі Ринок в Кракові (фото PAP)

«Замість іти назустріч неадеквату, пішли в кав’ярню грітись»

Модель Вікторія Андрієшина приїхала в Краків на зйомки. До початку заходу мала вільний час і гуляла центром міста, розповіла вона в Threads.

«Боже, як добре, що мені щось стрілянуло у голову – замість того, щоб робити кола містом до виставки та іти на зустріч тому неадеквату, пішли в кавʼярню грітись», – написала Вікторія Андрієшина.

Щоправда, кав’ярня виявилась поблизу перехрестя, де поліцейські затримували стрілка: він стріляв у правоохоронців, а вони – в нього.

Очевидиця розповіла ZAXID.NET, що в кав’ярні було багато людей і грала гучна музика, тож пострілів там не чули. Проте коли люди вийшли на вулицю, то жахнулися.

«Коли ми вже вийшли і підійшли до перехрестя, то побачили вже цю картину: багато людей, ті машини, поліцейський і стрілок на землі. До них вже підійшли перехожі робити масаж серця», – додала вона.

Нагадаємо, нападник був у бронежилеті і перед тим, як його поранили та затримали, встиг поранити двох поліцейських – один з них має три вогнепальні рани і перебуває у важкому стані.

У Польщі оголосили загальнонаціональну жалобу 8 і 9 листопада, а в Кракові жалоба триватиме до 11 листопада. За неофіційними даними, різдвяний ярмарок на площі Ринок в Кракові можуть скасувати – рішення влади про це ще немає, проте питання обговорюється.

Більше про теракт на площі Ринок у Кракові читайте в матеріалі ZAXID.NET «Стрілянину в центрі Кракова влаштував 24-річний поляк».