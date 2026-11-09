Місце перестрілки нападника та поліцейських 7 листопада

Озброєний нападник, який відкрив вогонь по випадкових людях у центрі Кракова, помер у лікарні від отриманих під час затримання поранень. Про це повідомили у пресслужбі комендатури поліції у Кракові у понеділок, 9 листопада.

«Інформуємо, що злочинець трагічних подій помер сьогодні вранці в лікарні», – повідомили у пресслужбі поліції.

Нападник, 24-річний Міхал О., зазнав поранення під час затримання поліцейськими у центрі Кракова 7 листопада. Він розпочав з ними перестрілку та поранив одного з правоохоронців, але також сам зазнав поранення.

Стрільця госпіталізували. Попри роботу лікарів, менш ніж через два дні він помер від отриманого поранення.

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Теракт у Кракові – хронологія подій

Близько 15:00 на площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. 24-річний чоловік на чорному авто Subaru, екіпірований бронежилетом й тактичним спорядженням, заїхав у пішохідну зону та відкрив вогонь з автомата AR-15 по випадкових людях і трамваю. Внаслідок атаки загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків, ще 15 зазнали поранень. Стан 12 із них оцінюють як важкий.

Після цього стрілець намагався втекти на авто, скоїв ДТП та вступив у перестрілку з поліцією. Його поранив та затримав поліцейський, який також постраждав від терориста.

Стрільцем виявився 24-річний поляк Міхал О. Він працював токарем, не проходив військової служби, проте мав ультраправі погляди. В його авто знайшли кілька одиниць зброї – зокрема, карабін DB та пістолети Glock і P99. За даними поліції, частина арсеналу нападника належала його батькові, який мав дозвіл на зброю. Самого батька, а також мати й сестру стрільця виявили мертвими у будинку Міхала О.

За словами колишніх однокласників стрільця, він ще зі школи тривожно поводився. Зокрема, він малював картини, на яких зображав себе озброєним терористом, а також заявляв, що хоче скоїти напад на школу.