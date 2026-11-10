Автопортрет Магдалени Оксіньської

Сестра краківського стрільця, яку він убив разом із батьками, була польською художницею та навчалася на третьому курсі Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка. Про це повідомив польський новинний сайт Onet із посиланням на TVN24.

За даними журналістів, окрім шістьох людей, убитих на площі Ринок у Кракові, стрілець убив 53-річного батька, 52-річну матір та 21-річну сестру Магдалену Оксіньську. Тіла членів родини стрільця виявили в будинку після його затримання.

Магдалена вивчала живопис в Академії образотворчих мистецтв у Кракові. Ректор навчального закладу Анджей Беднарчик наголосив, що трагедія глибоко вразила університетську громаду.

«Ніщо вже не буде таким, як раніше. Наша академічна спільнота боляче поранена. Тільки разом ми можемо відновитися», – написав Анджей Беднарчик.

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Загибла 21-річна сестра краківського стрільця Магдалена Оксіньська

Польський архітектор Павко Крайка відзначив талант Магдалени Оксіньської. У 11 років вона отримала відзнаку на Міжнародному дитячо-юнацькому літературному конкурсі імені Ванди Хотомської, а у 13 років перемогла в Національному художньому конкурсі «Намальовано поезією». У 2024 році Магдалена отримала стипендію старости Островецького повіту в мистецькій категорії.

«Вона успішно представила свої роботи на персональних і групових виставках, а також у приватних галереях, що принесло їй комерційний успіх», – написав Павко Крайка.

Нагадаємо, 7 листопада 24-річний Міхал Оксіньський виїхав автомобілем на площу Ринок у Кракові й відкрив хаотичну стрілянину по перехожих. Унаслідок цього шестеро людей загинули, ще 15 зазнали поранень. Поліція Польщі повідомила, що, попри бронежилет і тактичне спорядження, стрілець не мав стосунку до військової служби.

Під час затримання стрілець отримав вогнепальне поранення. 9 листопада поліція повідомила, що Міхал Оксіньський помер у лікарні.