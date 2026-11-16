На місці вибуху тривають слідчі дії

На Київщині чоловік, який самовільно залишив військову частину, підірвав гранату на території подвірʼя. Внаслідок вибуху загинули військовий та ще троє людей, повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Інцидент стався у понеділок, 16 листопада, у селі Мала Березанка у Броварському районі. Поліція отримала повідомлення про те, що чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння.

«Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина», – повідомили у пресслужбі поліції.

У пресслужбі Київської обласної прокуратури повідомили, що загиблі – 44-річний військовий, його мати, 17-річна дівчина та її мати. Попередньо, дівчина перебувала у стосунках з військовослужбовцем.

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«Того дня вона разом із матір’ю прийшла до його будинку забрати свої речі. Сусіди повідомили, що чули крики. За попередньою версією слідства, під час конфлікту чоловік кинув вибуховий предмет, імовірно гранату», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На місце події працюють правоохоронці, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі триває огляд місця події, встановлюється тип гранати та обставини загибелі людей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьом людям).