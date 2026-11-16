Під час розбору завалів росіяни атакували місце робіт девʼять разів

У Комишувасі на Запоріжжі завершили розбирати завали школи, яку росіяни атакували авіабомбами. Там загинули 72 людини, ще четверо вважаються зниклими безвісти, повідомив у понеділок, 16 листопада, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Рятувально-пошукові роботи тривали протягом двох тижнів, з 2 листопада. За даними Вигівського, за цей час окупанти обстріляли селище 11 разів, девʼять з яких припали безпосередньо на місце проведення робіт.

Внаслідок атак під час пошуково-рятувальних робіт зазнали поранень троє поліцейських та четверо рятувальників. Також пошкоджень зазнала техніка, яку залучали до робіт.

«На жаль, обстріл Комишувахи 2 листопада 2026 року став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни. Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники. Серед загиблих – вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади», – повідомив Іван Вигівський.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ще четверо людей залишаються зниклими безвісти. Четверо людей, яки вдалося врятувати у перші години після атаки, наразі залишаються в лікарні. Нагадаємо, 5 листопада з-під завалів також врятували 56-річну вчительку, яка залишилася неушкодженою.

Нагадаємо, 2 листопада росіяни атакували Комишуваху ФАБ-3000 під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям. Удар скерували на укриття у школі, де десятки людей переховувалися від обстрілів.

7 листопада у пресслужбі української розвідки повідомили, що атаку на Комишуваху спланував начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ сил «Днєпр» Фьодор Зубаков. Для атаки залучили чотири літаки Су-34. Крім того, вдалося ідентифікувати льотчиків трьох із чотирьох винищувачів.