Рятувальник та поліцейські на місці російського удару по Комишувасі

Кількість загиблих унаслідок російського удару по школі в Комишувасі на Запоріжжі 2 листопада, де люди отримували гуманітарну допомогу, зросла до 43. На четверту добу після атаки рятувальники дістали з-під завалів живою людину, яку вважали зниклою безвісти. Про це 5 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

«Станом на зараз відомо, що загинуло 43 людини. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами. Одну людину, яка вважалася зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 2 листопада, російські війська скинули дев’ять авіабомб на селище Комишуваха Запорізької області. Спочатку російські окупанти вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до приміщення підземної школи, а згодом – по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце атаки.

3, 4 та 5 листопада в Запорізькій області оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару по Комишувасі.

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Доповнено. За даними інформагентства «Укрінформ», рятувальники знайшли живою 56-річну жінку, яка вважалась безвісти зниклою внаслідок російської атаки по Комишувасі.

«У поліції Запоріжжя пояснили, що людина не виходила на зв’язок з родичами після того, як стався авіаційний удар по селищу 2 листопада. Люди звернулись до правоохоронців з проханням допомогти знайти їхню родичку», – ідеться в повідомленні.

За словами поліції, жінка не поранена і з нею все добре.