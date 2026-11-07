Розбір завалів триває пʼятий день

Головне управління розвідки встановило особи росіян, причетних до авіаційного удару по школі у Комишувасі Запорізької області, де загинули щонайменше 55 людей. Про це повідомили у суботу, 7 листопада, у пресслужбі ГУР.

За даними розвідки, росіяни цілеспрямовано вдарили двома авіабомбами по місцевій гімназії «Джерело», де цивільним надавали гуманітарну допомогу. Через годину окупанти додатково скинули ще одну некеровану ФАБ-3000 на підземне приміщення школи, де було укриття та пункт незламності.

«За даними воєнної розвідки, удар по Комишувасі спланував полковник Фьодор Владіміровіч Зубаков, начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ (сил) “Днєпр” російської окупаційної армії. Для скоєння воєнного злочину залучили чотири літаки Су-34», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначається, що зокрема до атаки на Комишуваху залучили тактичну авіаційну групу № 5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву генерального штабу російських збройних сил. Її сформували на базі 11 змішаного авіаційного полку (в/ч 77978) 4-ї змішаної авіаційної дивізії, а також 559 бомбардувального авіаційного полку 1-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО російських повітряно-космічних сил.

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Розвідники ідентифікували льотчиків трьох літаків Су-34, які атакували Комишуваху:

капітан Єлісєєв Сєрґєй Алєксандрович;

капітан Звєрєв Дмітрій Андрєєвіч;

старший лейтенант Плотніков Родіон Сєрґєєвіч;

старший лейтенант Ігнатьєв Нікіта Вікторовіч;

старший лейтенант Соколенко Максім Вікторовіч;

лейтенант Перехрест Вадім Олєговіч.

У пресслужбі ГУР повідомили, що екіпаж ще одного російського літака встановлюють.

Нагадаємо, росіяни атакували селище Комишуваха на Запоріжжі 2 листопада. Внаслідок удару ФАБ-3000 по укриттю десятки людей опинилися під завалами. Станом на 10:30 7 листопада відомо про щонайменше 55 загиблих внаслідок атаки. Розбір завалів триває.