Підозрюваний прибув до аеропорту Кишинева з Росії

У міжнародному аеропорті в Кишиневі затримали чоловіка, підозрюваного в участі у бойових діях за псевдореспубліку «ДНР». Про це повідомила у понеділок, 16 листопада, молдовська служба «Радіо Свобода» з посиланням на прокуратуру з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).

За даними правоохоронців, 45-річного мешканця міста Бендери, що перебуває під контролем невизнаної Придністровської Молдовської Республіки. Він летів з території Росії до Кишинева.

PCCOCS повідомила, що чоловіка підозрюють в участі у сепаратистському військовому підрозділі в Донецьку протягом 2019-2022 років. За свою участь у діяльності бойовиків він отримав нагороду від ватажків «ДНР».

Особу затриманого, назву підрозділу бойовиків та інформацію про нагороду у прокуратурі не уточнили. Також правоохоронці не уточнили, яку статтю інкримінують чоловіку.

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За даними «Радіо Свобода», затримання чоловіка відбулося на тлі розслідувань про те, що мешканців так званого Придністровʼя, деякі з яких мали російське громадянство, вербували на війну Росії проти України.

Останнє таке затримання відбулося у лютому 2025 року. Тоді українські правоохоронці спільно з молдовськими поліцейськими викрили та затримали трьох найманців російського ПВК «Вагнер», батальйону «Сомалі» та інших збройних формувань «ДНР». За даними правоохоронців, найманці є громадянами Молдови, які долучилися до російських угруповань у 2014 році. Тоді затриманим повідомили про підозру за ст. 141 п. (1) КК Молдови – (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави).