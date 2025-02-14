Трьох громадян Молдови затримали за найманську роботу

Українські правоохоронці спільно з молдовськими поліцейськими викрили та затримали трьох найманців російського ПВК «Вагнер» та інших незаконних угруповань. Чоловіки воювали проти України з 2014 по 2023 рік, повідомили у пресслужбах Національної поліції та Офісу Генпрокурора у п’ятницю, 14 лютого.

Затримання російських найманців відбулося у межах операції «Месники». За даними правоохоронців, найманці є громадянами Молдови, які долучилися до російських угруповань у 2014 році.

«Усі вони – громадяни Молдови, які 2014 по 2023 рік брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні «Дебальцевського котла» у складі ПВК “Вагнер”, батальйону «Сомалі» та інших збройних формувань “ДНР” та Росії», – повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

За даними правоохоронців, спецоперація стосується розшуку та затримання найманців ПВК «Вагнер», «Легіон», «Ветерани», «Редут», «Русич» та інших. Загалом поліцейські вже ідентифікували 85 громадян Молдови, які воювали проти України.

Затриманим чоловікам повідомили про підозру за ст. 141 п. (1) КК Молдови – участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.