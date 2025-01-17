Росіяни заперечують будь-які звинувачення

Росія заманила близько 100 індійців пропозиціями роботи або освіти, але пізніше примусила служити в армії та воювати проти України. Про це 16 січня повідомило видання The Washington Post.

У матеріалі журналісти, посилаючись на заяви індійського уряду, повідомляють, що Російська Федерація обманом залучила близько сотню громадян Індії до війни в Україні.

«Нещодавня смерть індійця, який воював за російську армію в Україні, знову привернула увагу до використання Кремлем іноземних громадян на передовій і створила напруженість в раніше процвітаючих відносинах між Нью-Делі та Москвою», – йдеться у повідомленні.

Мова йде про 32-річного електрика із південного штату Керала Бініл Бабу, який загинув на війні у січні. Відомо, що росіяни обіцяли індійцям працевлаштування або освіту, однак згодом відправили їх на війну.

«Це питання було рішуче піднято перед офіційними особами в Москві, а також перед російським посольством у Нью-Делі. Ми також повторили нашу вимогу про якнайшвидше звільнення решти індійських громадян», – заявив представник міністерства закордонних справ Індії.

Росіяни ж заперечують будь-які звинувачення та обіцяють відпустити індійців з лав армії. Як зауважує The Washington Post, ймовірно шахрайське вербування за останній рік стало однією з постійних точок напруженості між Індією і Росією, попри те, що вони розширюють свої економічні та військові зв'язки.

Російські найманці в Україні

Росія обманом заманює на війну в Україну й громадян інших країн. У листопаді 2024 року стало відомо, що росіяни залучають на війну єменців, обіцяючи забезпечити їх високооплачуваною роботою, однак замість цього їх відправляють на фронт в Україну.

У травні 2024 року стало відомо, що Росія значно активізувала свою кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про найманців з центральної Африки, зокрема ― Руанди, Бурунді, Конго та Уганди.