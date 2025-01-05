Братислав Живкович воював проти України з 2014 року, підтримуючи псевдореспубліки «ЛНР» та «ДНР»

У Курській області Росії, де триває операція Сил оборони України, могли ліквідувати сербського найманця Братислава Живковича, який підозрювався у шпигунстві на користь Росії та воював на боці країни-агресорки. Про ймовірну смерть Живковича повідомило у неділю, 5 січня, румунське видання Digi24 з посиланням на російські пропагандистські канали.

За даними російських Telegram-каналів, Живкович міг загинути 2 січня у Курській області Росії. Того ж 2 січня на сторінці найманця у Facebook фото профілю змінили з його світлини на фоні російського триколору та підпису «Народная армия Донбасса» на чорне тло. Втім, вже 3 січня на сторінці Живковича опублікував допис його заступник Зоран Андрейч, який заявив, що «смерть не була підтверджена».

Братислав Живкович воював проти України з 2014 року. Зазначається, що він був командиром сербської парамілітарної організації Cetniciki Pokret, учасники якої відзначаються своєю шовіністичною позицією. У 2017 році Живковича депортували з Румунії, де він перебував – найманця звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

Тоді його викрили на фотографуванні військових радарів на узбережжі Чорного моря та передачі інформації про них. За даними румунських правоохоронців, тоді Живкович намагався отримати дані про військову базу НАТО «Міхаїл-Когелнічану». Втім, секретної інформації найманець тоді не дізнався.

Крім того, у 2018 році Братислава Живковича заарештували за підозрою у вербуванні сербів для закордонних воєн, кошти на яке він міг отримувати з бюджету так званої «ЛНР». В Україні найманця підозрюють у нападах на українських бійців на Донеччині та Луганщині.