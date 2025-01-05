Пририв українських колон на Курщині, 5 січня 2025 рік

У неділю, 5 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував хороші новини з Курського напрямку. Він зазначив, що Росія отримує те, на що заслуговує. Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що Збройні сили України несподівано для ворога атакували російську армію на кількох напрямках на Курщині.

Уранці неділі низка російських пропагандистських каналів одночасно заявила, що українські сили почали наступальну операцію з району Суджі в напрямку Бердин – Велике Солдатське в Курській області. Звідси до Курська приблизно 70 км.

Зі слів росіян, у наступі залучено бронетехніку, машини для розмінування, а також засоби РЕБ, які, як стверджується, успішно протидіють російським безпілотникам. Зазначається, що українські підрозділи впродовж ночі розмінували мінні поля.

Російські пропагандисти повідомили, що на тлі нових воєнних операцій в регіоні до Курська прибув заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.

Російські пабліки також повідомляють про захоплення Україною нових населених пунктів в Курській області та публікують фото. Зокрема, ідеться про захоплення українськими силами населеного пункту Бердин на Курщині. Україна наразі ніяк не коментувала цю інформацію, перевірити правдивість цих фактів неможливо.

Імовірно, новий захоплений ЗСУ населений пункт на Курщині (Фото Петра Андрющенка)

Волонтер та блогер Сергій Стерненко наразі закликав не коментувати події, що відбуваються в Курській області. Згодом він написав, що одночасно на Курщині противник також здійснює наступальні дії у напрямку державного кордону. Наразі без значних просувань, але є тенденція до нарощування зусиль, додав Стерненко.

До слова, увечері 4 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в районі села Махновка на Курщині в боях за 3 і 4 січня російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів, а також російських десантників. Президент при цьому відзначив бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова.