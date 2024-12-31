Бійці 6 полку Сил спеціальних операцій зайняли село в Курській області РФ. Військовослужбовцям вдалося вибити з населеного пункту росіян і північнокорейців. Про це повідомили 31 грудня в ССО.

«Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один із населених пунктів у Курській області. Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, разом із росіянами село тримали військові з Північної Кореї. Проте назву населеного пункту не уточнюють.

Додамо, що у листопаді New York Times із посиланням на українських та американських анонімних посадовців повідомило, що для наступу в Курській області Росія зібрала угруповання з 50 тис. військових, серед яких є і північнокорейські солдати. Згодом це підтвердив і президент Володимир Зеленський.